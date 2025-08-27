La flecha de Lukovic que hizo viajar a la afición amarilla al recuerdo de Fabio Silva El serbio revivió la icónica celebración del portugués en Córdoba y desató una ola de complicidad que el propio Silva selló desde sus redes sociales, en plena antesala de su fichaje por el Borussia Dortmund

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:06 | Actualizado 21:21h.

En el fútbol hay frases que atraviesan generaciones de aficionados, y una de las más repetidas es aquella que advierte: «Nunca te enamores de un jugador cedido». La UD Las Palmas conoce bien el peso de esas palabras. A pesar del descenso a Segunda División, todavía permanece en la memoria el recuerdo de Fabio Silva, el delantero portugués que dejó huella con su trabajo sobre el verde del Gran Canaria y sus queridas celebraciones.

El pasado lunes, en el Estadio Nuevo Arcángel, los amarillos revivieron por unos instantes esa nostalgia. Corría el minuto 20 de la primera parte cuando Manu Fuster se inventó una asistencia que Milos Lukovic transformó en gol con un disparo ajustado al ángulo de la portería califal. El éxtasis del tanto vino acompañado de un gesto que desató la emoción en la afición, el delantero serbio celebró con la icónica flecha al aire, recordando al delantero portugués.

El club no tardó en recoger el guiño en sus redes sociales con un mensaje elocuente: «Regreso al pasado…». La publicación se acompañó de un montaje con ambos jugadores realizando la misma celebración. Y, como broche a la celabración, Lukovic y Jeremía Recoba añadieron una reverencia conjunta, evocando la complicidad que en su día mostraron Silva y Moleiro.

Una complicidad que no pasó desapercibida para Fabio Silva. El portugués recogió la celebración en sus redes sociales compartiendo el vídeo publicado por la UD Las Palmas y acompañándolo de un mensaje de cariño hacia su sucesor en la delantera amarilla: «¡Que hagas muchos más goles y ayudes a Las Palmas a llegar a LaLiga! Los quiero, UD Las Palmas». Todo ello en pleno torbellino mediático por su inminente fichaje por el Borussia Dortmund, tasado en más de 25 millones de euros.

Un gol, una celebración y un recuerdo. En el corazón de la afición amarilla, Fabio Silva sigue estando presente, y el gesto de Lukovic cerró un círculo de emociones que conecta pasado y presente en la delantera de la UD.