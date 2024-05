Un punto podría acabar con la agonía de la UD

Toda agonía tiene su fin. El ocaso del campeonato dibuja ya el cierre y la UD está cerca de poder certificar de una vez por todas su ansiada permanencia. La nefasta racha que acumula el equipo, con siete derrotas seguidas y diez sin saber lo que es una mísera victoria -dos puntos de los últimos treinta posibles- ha impedido poder hacer los deberes mucho antes.

Pero un triunfo en Son Moix (sábado, 13.00 horas), donde también el Mallorca necesita vencer, supondría sellar la salvación. Y, dependiendo de lo que haga el Cádiz, que recibe al Getafe el domingo también a las 13.00 horas, podría valer un empate. Porque si los andaluces no ganan, ya no podrían coger a Las Palmas, pues quedarían nueve puntos por disputarse y, con este panorama, los grancanarios aventajarían en once a los gaditanos.

Las matemáticas, siempre tan caprichosas como la vida misma, dicen que todavía todo está por decidirse. El Cádiz (26 puntos) se aferra a los números y Las Palmas (37), que tiene aún por debajo a Celta (34), Rayo Vallecano (32) y Mallorca (32). Los de Aguirre, finalistas de la Copa del Rey que perdieron recientemente con el Athletic Club, son los que peor lo tienen en este sentido, por lo que las urgencias que habrá en Son Moix, donde el público llenará el campo para empujar a los suyos, complican la visita de la Unión Deportiva.

El enfrentamiento entre ambos abrió la temporada amarilla. Un empate (1-1) en el Estadio de Gran Canaria fue el pistoletazo de salida en una Primera División de la que los isleños no quieren despedirse. Es por ello que habrá que sudar para salir vivos de Mallorca. El triunfo daría por finiquitada la ansiedad. Un empate, siempre y cuando no venza el Cádiz, también valdría. Perder, otra vez, alargaría el ritmo fúnebre y podría incluso hacer saltar ya todas las alarmas si los gaditanos tumban en su feudo al Getafe.

Daley Sinkgraven y Sergi Cardona serán bajas, por lo que Mika, Araujo, Benito y Lemos opositan al lateral izquierdo titular

García Pimienta, que está dándose cabezazos para ver cómo salva el agujero que tiene en el lateral izquierdo -Sergi Cardona está sancionado y Daley Sinkgraven lesionado-, podría agitar un poco su coctelera. En la portería seguirá, evidentemente, Álvaro Valles. Atrás, en línea de cuatro, todo apunta a que Mika Mármol pasará al carril izquierdo, permitiendo la entrada de Araujo en la derecha. Coco y Suárez mezclarían en el eje de la retaguardia. Por delante, músculo con la vuelta de Javi Muñoz, acompañando a Perrone y Kirian. Arriba, Marvin y Moleiro en las alas. Marc podría colarse en punta ante la fuerza de los defensas locales.

Posibles alineaciones

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete, Lato; Mascarell, Samú Costa, Dani Rodríguez; Larin y Muriqi.

UD Las Palmas: Valles; Araujo, Coco, Álex Suárez, Mika Mármol; Perrone, Kirian, Javi Muñoz; Marvin, Marc y Moleiro.

Árbitro: Martínez Munuera (comité valenciano)

Sábado 13.00 horas, Son Moix, DAZN.