Coco: «Me preocuparía que Pimienta no tuviera mala cara después de una derrota»

La temporada está llegando a su fin -restan solo cuatro jornadas ya- y la UD todavía sigue en su pelea por salvar la categoría. Y Coco, zaguero que se pegará con Muriqi este sábado (13.00 horas) en Mallorca, espera sacar ese punto que certifique ya de manera matemática la permanencia. También habló sobre su posible renovación en Las Palmas y sobre García Pimienta.

No va a ser cita sencilla la visita a Son Moix y Coco receta intensidad. «Va a ser un partido muy complicado. A parte tendrá un gran componente emocional, pues ellos están en una situación comprometida. Ninguno de los dos hemos sellado la permanencia y hay algo que jugar. Es un campo complicado donde querrán hacerse fuertes. Tendremos que dar nuestra mejor versión para sacar algo positivo», inició su comparecencia.

«A nivel individual, cuando te encuentras en esta situación, sientes impotencia y frustración cuando las cosas no salen. Pero esto es deporte y hay que aprender. Hacer autocrítica, pero desde la tranquilidad», continuó.

«Todavía me queda un año más y estoy tranquilo. El club está contento conmigo y yo estoy contento aquí. Eso lo llevan mis agentes y soy el primero que, cuando sale el tema a la luz, durante la temporada no quiero saber nada. Prefiero mantenerme al margen», añadió sobre su posible renovación.

«No es relajación, no sé decir qué ha sido, pero es una evidencia que el nivel del equipo ha bajado. Yo, a nivel individual, no me he relajado. No es lo mismo acabar la temporada con buena sensaciones que con estas. Debemos exigirnos más en los entrenamientos porque con esto no nos está dando», indicó Coco.

«Está claro», comentó al ser cuestionado por unas decisiones arbitrales que «siempre están cayendo en contra». «Lo que está en nuestra mano es en lo que tenemos que centrarnos, porque si empezamos a buscar excusas estamos alejando el foco y el problema principal, que somos nosotros mismos. Hay veces que te perjudican más, pero debemos mirarnos el ombligo», expuso el canterana con autocrítica.

«Tiene que ver con el aspecto emocional y psicológico. Antes recibíamos un gol o una situación desfavorable, que seguíamos tranquilo. Ahora, cada vez que recibimos un golpe hay momentos de duda. Evidentemente cuesta más. Debemos ser capaces de dar nosotros esos golpes», valoró.

«Está claro que si meten más goles, ganan. A partir de ahí, no se nos han caído los goles, pero en el primer tramo, a nivel defensivo estábamos haciendo unos registros defensivos espectaculares. Por eso tendremos que hacer un esfuerzo a nivel defensivo para mejorar de nuevo, como empezamos», comentó el futbolista de la UD Las Palmas.

Coco, en un momento de su comparecencia ante los medios. Cober

«A nivel individual me considero una persona muy positiva. He tenido un crecimiento muy grande a nivel mental y todavía tengo margen de mejora. Sabiendo que esto es fútbol, un juego de errores y un intercambio de golpes. Poder golpear primero. Y a nivel de equipo influye todo, por eso lo más importante es ganar y que vuelva a ponerse todo de cara», defendió sobre la racha.

«Me preocuparía que Pimienta no tuviera mala cara después de una derrota. Estará jodido, como todos. Pero es el primero que tiene energía para revertir esta situación. Queremos quitarnos esa carga. Yo lo veo bien, con ganas de evadirse de este ruido mediático. Nos merecemos terminar bien la temporada, por el club y por la afición», dijo Saúl Coco en sala de prensa.

«De porcentajes no sé mucho, sé más de fútbol. Estoy tranquilo, eso te lo aseguro al cien por cien. Con un año más de contrato y en sintonía. Club y agentes hablarán para llegar a un acuerdo en el que estemos contentos», afirmó el zaguero al respecto de su situación contractural. «Sobre Pimienta no puedo hablarte, eso lo tendrá que decirlo él», declaró al ser cuestionado por la continuidad del entrenador.