Primeros contactos para ampliar el contrato de Coco

La UD ya ha entablado los primeros contactos con Coco para acordar la ampliación de su vínculo con el club, que finaliza el año que viene. El central internacional con Guinea Ecuatorial conoce las intenciones de la entidad de revisar su contrato y mejorarle las condiciones, una iniciativa que ha recibido con satisfacción, por tanto en cuanto ratifica el excelente concepto que se tiene de él en Pío XII además de la confianza que se tiene en sus condiciones.

De momento, según fuentes consultadas por este periódico, las conversaciones no han pasado de su carácter informativo, sin abordarse cuestiones específicas sobre en qué términos se pretende materializar un futuro nuevo documento que ligue a las partes. No hay prisa porque se está en tiempo y forma de abordar este particular, si bien la UD no quiere que entre en su último curso de contrato pudiendo quedar libre en junio de 2025, como ahora se da el caso.

Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera entienden que Coco se ha ganado un reconocimiento mayor plasmado en materia económica y temporal y asumen ese esfuerzo como un acto de justicia pr lo que se ha ganado en el campo el futbolista lanzaroteño, cuyo crecimiento ha sido imparable en los últimos meses. Después de amarrar a Álex Suárez y Kirian, toca hacerlo ahora con Coco, cuyo nombre figura en la agenda de varios clubes.

Meses atrás, desde Francia se sondeó la posibilidad de ficharlo por parte de un equipo de la máxima categoría y el escaparate que tuvo en la reciente Copa de África amplificó más su impacto en el panorama continental.

Las partes no se han impuesto prisas ni urgencias de ningún tipo y más considerando que la temporada todavía está en juego. El jugador ya ha dejado claro que se siente colmado en sus expectativas profesionales pudiendo jugar en Primera con la UD y parece una base prometedora para poder alcanzar el acuerdo que se persigue, incluso con un compromiso del club de venderle sin remitirse a la cláusula en el caso de que pudiera cuajar alguna propuesta que rompiera las previsiones, tal y como va a suceder en las próximas semanas con el meta Álvaro Valles, que será transferido por una cantidad pactada.