La prueba del algodón en Butarque

La UD mide sus aspiraciones en la pelea por el ascenso en casa del Leganés este sábado (17.30 horas). Luis García podría repetir once titular. La duda está en Pejiño o Manu Fuster

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

El camino hacia el ascenso está lleno de espinas. Primera prueba del algodón para la UD, que visita el primer campo de enjundia en su pelea por un billete para la Primera División. El Leganés, que todavía no conoce ha derrota, pondrá caro los puntos en Butarque (sábado, 17.30 horas, Movistar). Todos los condicionantes, más sabiendo que la historia en la casa pepinera no sonríe a Las Palmas, invitan a ir con prudencia. Pero Luis García quiere aferrarse al entusiasmo y descaro de sus chicos.

Cierto es que Las Palmas ya fue capaz de doblegar al Códoba en el Arcángel, territorio hostil también por ambiente y escenario, pero ahora el rival todavía es más temible. Porque el Leganés, que ha sido capaz de retener a futbolistas capitales y de una categoría superior como Miguel de la Fuente, Duk, Cisse o Juan Cruz, por el que se pelearon hasta hace bien poco en Primera División, es uno de los más firmes candidatos a subir. Por eso fichó también al experimentado Paco López como entrenador.

Será una batalla colosal entre dos equipos que están llamados a gobernar en la categoría de plata. Llega la hora de las tortas. De demostrar que las aspiraciones son reales y que los brotes verdes que se han visto a ratos en la UD están ya sacando frutos. Pero para ello habrá que sudar, luchar cada duelo individual y cometer menos errores que el rival.

Para intentar el asalto a Butarque Luis García podría mover muy poco, o nada, su once titular. El técnico medida repetir alineación y solo tiene la duda en el extremo derecho, donde Pejiño y Manu Fuster pujan por una plaza. De resto, Horkas se mantendría bajo palos; Marvin, Sergio Barcia, Mika y Enrique Clemente levantarán un muro en defensa; Amatucci y Loiodice mezclarían de nuevo en la sala de máquinas, con Iván Gil como verso libre. Ale García seguiría en el extremo izquierdo y Lukovic como referencia.

Las Palmas se presentará a la cita después de sonreír, no sin sufrir en los minutos finales, tras vencer en casa a la Real Sociedad B por 2-1 con doblete de Iván Gil. El Leganés, por su parte, intentará agradar a su público. Lo hará con la moral en alto, ya que la jornada pasada minimizaron al Granada (0-2) en tierras andaluzas.

Solo suma un triunfo el Leganés. Tras cuatro empates seguidos, venció al Granada. Atesora un punto menos en la tabla clasificatoria (7) que la UD (8). Están deseosos de sumar su primera victoria en casa, donde han recibido a dos huesos como Deportivo y Cádiz, choques saldados con tablas. Y ahora le llega otro gigante con hambre.

Alineaciones probables

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Sáenz, Marvel, Naim; Diawara, Cisse, Roberto López, Duk; Juan Cruz y Miguel de la Fuente.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Mika, Barcia, Clemente; Amatucci, Enzo Loiodice, Iván Gil; Pejiño, Ale García y Lukovic.

Árbitro: José Antonio Sánchez (andaluz).

Sábado, 17.30 horas, Butarque.

¿Dónde ver? Movistar.