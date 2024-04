Aquella primera vez de Sergio Ramos en el Gran Canaria: «¿De verdad que me va a fichar el Madrid?»

La visita del Sevilla al Gran Canaria del próximo domingo (13.00 horas) para medir fuerzas con la UD tiene, entre sus nombre propios, el de Sergio Ramos como uno de los más destacados. Poca presentación necesita el central de Camas, campeón de todo con España y el Real Madrid y cuya huella y leyenda en el fútbol español resulta indiscutible. Pero el retorno a la isla de Ramos trae a la memoria un episodio casi olvidado y que le vincula al escenario que ahora volverá a acogerle. No será su primera vez en Siete Palmas, pues tanto con la selección nacional como con el Madrid pisó el césped del coliseo capitalino. Pero el origen de su vínculo con el estadio de la UD se remonta a junio de 2005, cuando todavía era un emergente central de la cantera hispalense, con apenas un puñado de partidos en Primera División y ya ofrecía maneras de lo que acabaría siendo.

Invitado por Jorge Larena y Fernando Torres para un partido benéfico destinado a recaudar fondos contra la fibrosis quística, encuentro en el que se sentaron en el banquillo dos gigantes como Luis Molowny y Luis Aragonés, Ramos acudió al llamamiento sin importarle estar ya de vacaciones y cuando los rumores de un posible traspaso al Real Madrid comenzaban a coger cuerpo.

En aquella noche del 15 de junio de 19 años atrás, el propio futbolista no se cortó a la hora de preguntar a los periodistas que estaban a pie de césped si sabían algo acerca de su futuro: «¿De verdad que me va a fichar el Madrid? No sé nada... Vamos a ver lo que pasa», esgrimía en pleno calentamiento y mientras otros protagonistas de aquella cita como Valerón, Momo, Rubén Castro, Manuel Pablo, los mencionados Jorge y Torres, o Alexis Suárez hacían las delicias de los casi 10.000 espectadores congregados para ver a esa constelación de estrellas.

Además, el que fuera capitán de la selección se mostró muy cercano con todo el que se le acercó para pedirle el autógrafo o la foto de rigor.

Y Florentino rompió la banca

Poco más de dos meses después de esa ocasión, y tras iniciar la temporada 2005-06 en el Sevilla, Florentino Pérez rompió la banca abonando su cláusula de rescisión (27 millones de euros) para llevarlo al Santiago Bernabéu. Fue el primer paso para que, con el correr del tiempo, labrara una historia única de éxitos y reconocimientos que ahora está a punto de clausurar, ya con 38 años a cuestas. Es más, con su renovación por el Sevilla en el alambre, la del próximo domingo podría ser su última vez en Gran Canaria, por lo que la evocación de su primera visita, en clave desenfadada, sin puntos en juego y solidaria, aparezca de nuevo en la memoria.