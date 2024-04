Jorge Larena se vuelca con su club de pádel para ayudar a Pequeño Valiente

Jorge Larena, canterano de oro de la UD en su historia contemporánea, siempre se distinguió, además de su habilidad con el balón, por su espíritu altruista y solidario y que le llevó, en varias ocasiones, a apadrinar actos y eventos con fines benéficos. Son recordados los encuentros que organizó en el Gran Canaria, décadas atrás, para ayudar a la Fundación Óliver Mayor contra la fibrosis quística, trayendo a figuras del momento como Fernando Torres o Sergio Ramos, entre otros. «Hubo una respuesta impresionante la afición, con más de 10.000 espectadores. Fue muy emocionante comprobar la sensibilización de la gente y su voluntad de ayudar», recuerda a propósito de aquellas iniciativas.

Pasado el tiempo, Jorge mantiene intacto su compromiso con las causas que lo requieren. Han sido numerosos sus gestos silencioso, sin el foco mediático, que así lo acreditan y ahora, al frente de GL, su club de pádel en Maspalomas, ha querido volcarse con un torneo que tiene como objetivo recaudar fondos para Pequeño Valiente, asociación sin ánimo de lucro integrada por padres y madres con hijos afectados por cáncer y que trabaja para mejorar su calidad de vida.

«Llevo un año y medio con este proyecto de GL Pádel Club y estamos funcionando de maravilla con cuatro pistas. Tenemos una gran familia porque además de deporte, ofertamos un club social en el que se pueden compartis experiecias y vivencias. Desde que Luis García me explicó su idea de, a través de esta Liga de Veteranos +50, ayudar a Pequeño Valiente, ni dudé en prestarle todo mi apoyo. Y para GL Pádel Club es un honor ser sede de una competición que tiene este propósito. Esperamos ayudarles en todo lo posible«, reconoce Jorge.

El que fuera talentoso centrocampista de la UD Las Palmas, Atlético de Madrid o Celta de Vigo, entre otros equipos, admite que siempere ha tenido «muy presente» su faceta como personaje público «para colaborar con quienes más lo necesitan«.

El cariño de la calle

«Sigo notando mucho cariño por la calle de la gente. Es algo de lo que siempre estoy y estaré agradecido. Y me gusta poner mi granito de arena en lo que me sea posible para sumar, para brindar mi apoyo a gente que trabaja por una causa noble y que va en beneficios de nuestra sociedad. Lo hice como futbolista y ahora lo sigo haciendo como aficionado al pádel. Así me educaron mis padres y así quiero que me vean mis hijos«, añade Jorge.

Luis García, en tanto, reconoce que la respuesta que ha tenido esta Liga, que arranca la semana que viene y se extenderá por los próximos dos meses, ha sido «increíble».

«Al principio teníamos las lógicas dudas de si la respuesta de los fanáticos del pádel estarían con nosotros y hemos juntado a 43 jugadores, más de veinte parejas. Todas las cuotas de inscripción irán para Pequeño Valiente y confiamos en que el desarrollo de este torneo sea el que queremos, con buen nivel de pádel y mucho compañerismo«, agrega.

García se mostró «muy agradecido» por el apoyo de GL Pádel Club así como de numerosas empresas que se han volcado en brindar todas las condiciones y medios para dar forma y vida a un evento en el que cada encuentro y cada punto destilarán solidaridad y ejemplaridad.