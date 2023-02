La primera gran faena de Sandro

Sandro ya puede presumir de su primera gran faena al servicio de la UD. Hasta el partido del domingo ante la Ponferradina, en el que se destapó como protagonista providencial por su gol para el 1-0 y el centro que terminó introduciendo en su portería Paris Adot que ya sentenciaba, el atacante grancanario no había pasado de ser un protagonista secuendario en la racha imponente del equipo. Más tiempo lesionado que sano, Sandro no terminaba de arrancar, muy lejos del cartel luminoso que le trajo en verano como una de las banderas del proyecto. Incluso arrastraba la ansiedad inequívoca de los delanteros cuando no ven puerta.

Un tanto en sus últimos diez partidos era el balance con el que se presentó a la cita frente a la Ponferradina y en la que quedó en la reserva, a la espera de minutos por si se atascaba el asunto, como así ocurrió. García Pimienta le reclamó pasada la hora de encuentro, con 0-0 y la amenaza planeando de una tarde plomiza, y Sandro tardó trece minutos en entrar en combustión: de un centro de Marvin que iba para Marc Cardona y que se desvió por un despeje rival sacó un remate que reventó la red e inauguró el marcador.

Una acción de jugador puro de área, intuitivo para hacerse sitio por si, como ocurrió, la pelota le acaba llegando. Su derechazo potente delató, además, la confianza que parece de vuelta, más que necesaria en su afán de comenzar a justificarse.

Luego estuvo en el origen del otro gol de la tarde con una rosca en la que la zaga de la Ponferradina se aplicó entre la torpeza y el infortunio. «He superado varias lesiones. Estoy dándolo todo, superándome. Estoy contento por seguir con mi racha goleadora . He venido para jugar, para ser un jugador importante en el equipo de mi tierra, para defender el escudo que es lo más importante», dijo Sandro, feliz y sonriente, a la conclusión de partido y renociendo de manera explícita su necesidad de elevar prestaciones y producción anotadora, ahora fijada en tres goles.

Cuestionado por el ariete, García Pimienta no pudo ser más rotundo: «Sandro tiene que marcar diferencias en este equipo, porque es un jugador de Primera División».

Cedido por el Huesca, aunque con el compromiso de la UD de acometer este verano su adquisición, haya o no ascenso, si bien estar en Primera allanará todos los caminos, Sandro llega a tiempo para sumarse a la causa ahora que el calendario entra en marzo y con curvas ya decisivas. Sus ganas de triunfar en la UD le llevaron a lesionarse antes de su debut y, posteriormente, el infortunio le hizo regresar a la enfermería hasta en dos ocasiones más: a finales de octubre y a mitad de enero. Justo para negarle la continuidad y regularidad física que necesita para explotar sus condiciones. Ahora las sensaciones no pueden ser mejores y alimenta la certeza de que el mejor momento de Sandro está por ver cuando toca definir un ascenso que copa las ilusiones de todo el universo de la UD.