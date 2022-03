«El presidente me transmite su confianza» fútbol García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, analiza la cita de este sábado (17.15 horas) en Pucela contra el Valladolid y reconoce estar tranquilo pese a sus números

Puede ser la última oportunidad, si alguno realmente todavía cree en las opciones amarillas, para que la UD Las Palmas se reenganche a la pelea por la promoción de ascenso. Aunque ahora mismo sea una utopía, de asaltar Pucela todo puede pasar y así lo entona García Pimienta, técnico del cuadro isleño, aunque los números que ha sumado no sostengan el optimismo.

La última derrota liguera, por 1-3 ante el Girona, sexto clasificado, deja la situación sumamente complicada, aunque el discurso de Moleiro días atrás y el del propio técnico catalán no renuncian a la posibilidad de soñar casi que con lo imposible.

«Hay que ser realistas y nos centramos en ganar al Valladolid. Es un partido que todos quieren jugar y estamos concienciados para romper la mala dinámica. Después de esta mala racha, de cinco semanas sin ganar, ya toca. Nos agarramos a ganar y así poder mostrar el potencial real de esta plantilla», adelantó el preparador de Las Palmas

«Estamos jodidos después del partido contra el Girona. Tuvimos muy buenos 37 minutos e hicimos las cosas muy bien. La acción que podía suponer el 2-0 supone la expulsión de Mujica y el partido se complica. Con 10 no supimos defender y ellos nos crearon mucho peligro. Desde el martes, que empezamos a preparar el partido contra el Valladolid, muy bien y con ganas de hacer las cosas bien», continuó García Pimienta en sala de prensa.

« El tiempo de baja de Enzo no lo sabemos, se va a operar y se dirá cuando se opere. No vamos a meterle prisa al chico, estamos a marzo y solo le deseamos lo mejor», dijo sobre la lesión de Enzo Loiodice y su operación, que aún no se ha realizado.

«Si le quitamos el balón, aunque ellos lo van a querer, le podemos hacer daño. Tenemos que tener personalidad y siempre se le ha dado bien a la Unión Deportiva jugar contra los equipos que están bien clasificados. Vamos sin excusas y no acusaremos las bajas. Estoy convencido de que nos traeremos los tres puntos», analizó el míster amarillo.

« El presidente siempre me transmite confianza. Conoce más que nadie la situación del club pero es una persona muy optimista», dejó claro sobre su puesto y tranquilidad para continuar en el banquillo amarillo.

«No pondremos excusas con las bajas. Y a priori tengo claro qué es lo que va a pasar, no lo voy a decir para no dar pistas. El que salga en punta debe demostrar que tiene calidad para jugar ahí y debe aprovechar la oportunidad», dijo sobre el posible sustituto de Mujica, a quien halagó y reconoció el sacrificio pese al error que cometió ante el Girona: « Ha reconocido su error y está en proceso de aprendizaje. A nivel anímico está jodido porque sabe que perjudicó al equipo, pero en ningún momento ha bajado los brazos. Son cosas que pasan en el fútbol y de los errores se aprende».

«Las palabras de Moleiro es lo que piensa el vestuario. El fútbol no es justo y hemos hecho las cosas bien. Mis jugadores tienen también esas sensaciones. Cometemos errores, es cierto y nos penalizan mucho, pero ellos saben que podemos hacer las cosas mejor. Debemos centrarnos en la inmediatez y ganar en Valladolid. Ya luego veremos qué podemos hacer. Partido a partido», aseveró.

«La plantilla tiene cinco centrales y soy yo el que tiene que elegir. Si juega Feri se quedan fuera otros compañeros y siempre voy a ser injusto. Pero contra el Girona había centrales que yo pensaba que estaban por delante de él. Jugó a principio de temporada y ya he hablado con él para que siga trabajando», expuso sobre al baja de Raúl Navas y su posible sustituto en la retaguardia.