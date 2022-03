Pimienta: «En los 13 partidos que quedan vamos a dar un paso adelante»

No valen más tropiezos ni decepciones y García Pimienta lo tiene claro. Después del empate (2-2) contra el Lugo en el Gran Canaria, y en vistas al calendario inmediato que tiene Las Palmas, solo vale la victoria este sábado en El Alcoraz (15.00 horas) contra el Huesca.

Los números que tiene el cuadro isleño desde la llegada de García Pimienta no valen ahora mismo para pelear por el playoff de ascenso y deben mutar desde ya. La plantilla lo tiene claro y los errores infantiles deben esfurmarse de una vez por todas.

«La semana ha ido de menos a más. Al principio, después de un resultado en el que nos fuimos fastidiados por el balón parado, cosa que debíamos mejorar y donde se nos escapan dos puntos, fue complicada, pero luego hemos entrenado brutal. Muy buena de intensidad de entrenamientos y de calidad, creo que todos hemos dado un paso adelante para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido», aseveró Pimienta en sala de prensa.

«La lista de convocados no escondemos nada. A veces consideramos darla o no darla. Casi nadie se queda en casa y daremos la lista. Somos la UD Las Palmas, naturalmente va a haber críticas. La plantilla está conjurada y estamos haciendo las cosas bien para mereces más cosas. En los 13 partidos que quedan vamos a dar un paso adelante. Sabemos que jugamos para la afición y entendemos su descontento», comentó el preparador del conjunto insular.

«No hay orden de nada, no escondemos nada. Ni del club ni nadie, aquí iremos de cara siempre», dijo sobre el parte médico.

«Está claro que estamos a tres puntos del objetivo de los seis primeros, pero no nos obsesionamos. Hemos conseguido un punto de los últimos nueve y no hemos estado bien, pero mañana tenemos una nueva oportunidad para ganar y necesitamos la victoria. Es muy importante, no lo voy a negar. Cierto es que estando de entrenador no hemos sido capaces de meternos en playoffs, pero vamos a intentar estar ahí en la jornada 42», habló el preparador catalán en relación a la racha de la escuadra amarilla.

«Este club aspira a lo máximo y hay clubes que tienen muchos presupuestos. Habrá equipos que se van a quedar fuera, tal vez de forma inmerecida. Pero para nosotros sería una desilusión no estar ahí», añadió el míster.

«Habrá equipos que se quedarán fuera de los playoffs y tal vez sea de forma inmerecida»

«El Girona me preocupa cero ahora mismo. Solo pienso en el choque de mañana, en estar preparados para medir fuerzas contra un rival con futbolistas de Primera División y en minimizar errores. Tenemos que estar acertados de cara a gol, que estamos fallando mucho», dijo Pimienta.

« No sé si el balón parado es un tema mental o no, pero tenemos que ser consecuentes de que ahí tenemos un problema. Lo hemos corregido y estoy convencido de que no va a suceder mañana ni en ningún partido», aclaró

«Confiamos en los compañeros y en los jugadores. Esto es una familia y mi grupo es brutal a nivel humano. Cuando hablamos de decirnos las cosas a la cara es aclarar que hay que meter los goles, que no se puede fallar atrás y creer en todos. Saber que no hay nadie superior a nosotros», afirmó el entrenador de Las Palmas.

Sobre Moleiro expuso que «es un chico especial y que está entrenando brutal», pero que «solo pueden jugar once». «Todos tienen que estar preparados y Maikel ha participado en tres y no en el último partido», comentó.