Jesé: «No sería un fracaso no ascender, pero sí una decepción»

Con el Huesca entre ceja y ceja, pues Las Palmas se juega media temporada este sábado (15.00 horas) en El Alcoraz. No vale otra cosa que no sea la victoria en tierras aragonesas, pues luego viene el Girona al Gran Canaria y la UD quiere meterse de lleno en la pelea por los playoffs de ascenso. Así lo dijo Jesé Rodríguez, uno de los pesos pesados del vestuario amarillo. El goleador lo tiene claro y confía en las posibilidades de los suyos.

Luego del enésimo tropiezo en Liga, el que acogió el fin de semana pasado el recinto de Siete Palmas contra el Lugo (2-2), no valen excusas. Jesé, por su parte, intentará marcar las diferencias para llevar en volandas a la Unión Deportiva. De momento acumula ocho goles y seis asistencias en 28 encuentros disputados.

«Es cierto que los resultados no acompañan, pero nos veo capacitados para todo. Ahora viene lo más difícil y lo más bonito», aseveró Jesé Rodríguez en sala de prensa.

«Me siento cómodo jugando en cualquier posición, jugaré donde decida el míster», comentó el delantero, que la jornada pasada actuó como extremo derecho y dejó muy buenas sensaciones. «Cuando tienes espacios y ves la portería de frente, todo es diferente, mejor. Pero yo sudaré la camiseta siempre, en cada partido, para ayudar al equipo. Aquí se trata de ganar, yo prefiero ganar siempre y que meta cualquier compañero», añadió.

«La gente tiene una manera de ver las cosas y yo me dedico a trabajar todos los días para ayudar al equipo e intentar conseguir los tres puntos. Vienen partidos importantes y veremos qué pasa», continuó el atacante tras ser cuestionado por sus números esta temporada. «Amo a la Unión Deportiva desde chiquitito. Yo confío en este equipo y en el entrenador, luego habrá tiempo para hablar de la renovación», sumó.

«Tenemos que pensar en cada fin de semana. Ahora en el Huesca y luego en el Girona. Tenemos que sacar lo positivo de todo lo negativo de las cosas», expuso el grancanario.

Este fin de semana es vital para nosotros, creo que no he jugado en El Alcoraz y tengo muchas ganas de asumir este reto.

«Renovar o no debe ser también una decisión del club, valorar mi rendimiento. Yo lo daré todo de aquí a final de temporada y luego ya se verá. Solo pienso a corto plazo», dijo sobre su posible renovación.

« Jonathan es un pedazo de jugar y yo me considero un gran jugador, pero en este equipo todos somos importantes y cada uno debe tener su papel. Viera y Jesé no van a hacer que Las Palmas ascienda. Lo haremos entre todo, jugadores, cuerpo técnico y afición», declaró el ex del PSG.

«Yo no me he tomado que el míster me señalara. Sí que es cierto que habíamos hablado de evitar faltar de centro del campo hacia adelante. El juego obliga a esas cosas, hice falta y ya luego había que defenderla y sacar la pelota», aclaró sobre las palabras de Pimienta tras el choque contra el Lugo.

«Hay que tener los pies en el suelo y trabajar. Queda un mundo, 39 puntos y puede pasar de todo, nosotros vamos a ir a por todo», afirmó el delantero amarillo sobre las posibilidades de la UD para meterse en la zona de ascenso.

«Las sensaciones se pueden cambiar. Hablamos y decimos lo que cada uno piensa. Eso nos ha venido bien. Dependen de cada uno. Si son malas, hay que cambiarlas para que sean buenas», dijo.

«Mel es un gran entrenador, no me voy a meter en la decisión de su destitución. El club siempre va a estar por delante de todo, de Pepe, de mí y de todo el mundo. Eso lo dirá el tiempo. Le deseo lo mejor a Pepe y lo haré siempre. Y ahora estoy aquí a muerte con Pimienta», argumentó sobre el cambio de técnico.

«No sería un fracaso no ascender, pero sí una decepción. Estamos en el camino de mejorar las cosas y de que salgan bien», indicó Rodríguez en Barranco Seco.