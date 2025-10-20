La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa» La Policía Nacional realizó pruebas de alcoholemia, multó y retiró el abono de varios aficionados en el partido entre la UD Las Palmas y Eibar

La polémica está servida con la entrada de la nueva Ley del Deporte, que dejó vacía la grada Naciente en la victoria de este domingo de la UD Las Palmas al Eibar por 3-1. Control de alcoholemia, multas y retirada de abono para los aficionados que tenían un alto índice de alcohol al hacerles la prueba.

Esa es la explicación ofrecida por fuentes del club y de la Policía Nacional a este periódico. Varios aficionados fueron multados, expulsados del recinto e incluso se les retiró su carné de abonado.

El aficionado Roberto Martel quiso denunciar en sus redes sociales que «echaron del Estadio» a uno de sus amigos por dar 0,17» y que mientras con ese índice podría «coger el coche», pero no sentarse en la grada a animar a la UD Las Palmas.

Dicho seguidor se marchó del Estadio de Gran Canaria junto con su amigo, no sin antes intentar pedir explicaciones sin éxito, según relata, y profundamente «decepcionado».

«Ruego que si el club no es responsable de esto que se pronuncie y nos de una explicación. Si no puedo tomarme una cerveza sin hacer daño a nadie ni estar con mis amigos y disfrutar del partido, me quedo en casa», cuestionó el aficionado.