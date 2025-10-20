Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
La grada Naciente, vacía ante el Eibar. Cober

La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»

La Policía Nacional realizó pruebas de alcoholemia, multó y retiró el abono de varios aficionados en el partido entre la UD Las Palmas y Eibar

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:37

Comenta

La polémica está servida con la entrada de la nueva Ley del Deporte, que dejó vacía la grada Naciente en la victoria de este domingo de la UD Las Palmas al Eibar por 3-1. Control de alcoholemia, multas y retirada de abono para los aficionados que tenían un alto índice de alcohol al hacerles la prueba.

Esa es la explicación ofrecida por fuentes del club y de la Policía Nacional a este periódico. Varios aficionados fueron multados, expulsados del recinto e incluso se les retiró su carné de abonado.

El aficionado Roberto Martel quiso denunciar en sus redes sociales que «echaron del Estadio» a uno de sus amigos por dar 0,17» y que mientras con ese índice podría «coger el coche», pero no sentarse en la grada a animar a la UD Las Palmas.

Dicho seguidor se marchó del Estadio de Gran Canaria junto con su amigo, no sin antes intentar pedir explicaciones sin éxito, según relata, y profundamente «decepcionado».

«Ruego que si el club no es responsable de esto que se pronuncie y nos de una explicación. Si no puedo tomarme una cerveza sin hacer daño a nadie ni estar con mis amigos y disfrutar del partido, me quedo en casa», cuestionó el aficionado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
  4. 4 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  5. 5 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  6. 6 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  8. 8 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 20 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»

La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»