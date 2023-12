«Agradezco a Viera todo lo que hizo por el fútbol y la UD»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de diciembre 2023, 09:27 | Actualizado 10:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En la comparecencia previa de García Pimienta al partido que disputará la UD frente al Cádiz este domingo en el Gran Canaria (17.30 horas), el entrenador quiso empezar dirigiendo unas palabras a Jonathan Viera, cuya desvinculación anunció ayer el club.

«Quiero agradecer a Jonathan todo lo que ha hecho por el fútbol en general y por la UD en particular. Es historia del club.Me han dicho que es el mejor jugador del siglo XXI. En mi primera temporada aquí se echó el equipo a las espaldas de una manera brutal como nadie he visto y eso permitió jugar el playoff. Luego, a la siguiente, fue el mejor en el vestuario y ayudó al ascenso. Personalmente, me ayudó muchísimo cuando llegué y las cosas no funcionaban bien«, dijo.

Admitió, además, que su figura «es muy difícil de sustituir». Centrado en lo que viene, Pimienta prevé «un partidazo» ante el Cádiz, en el que recomienda «tener paciencia y mover el balón rápido» para poder ganar un encuentro «que pueda suponer un paso importantísimo para lograr la salvación». Xavier García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas. C7 Sobre la situación clasificatoria del equipo, alabó el trabajo de sus jugadores: «Si ahora tenemos 24 puntos es porque seguimos el camino marcado de competir siempre. Podemos ganar, empatar o perder pero siempre saliendo contentos del tranajo que hacemos. Venimos de un partido en el que las pasamos canutas en Vitoria pero disfrutamos sufriendo. Y cuando somos superiores al rival, de igual manera que seguimos concentrados siempre». Cuestionado por el mercado invernal, expuso que la idea es «que el grupo se quede como está» si bien reconoció que el club «tiene que estar preparado para todo». «No he pedido nada ni nadie queremos que salga», detalló. Pimienta también hizo referencia a la eliminatoria cooperativa que aguarda ante el Tenerife: «Todavía nos quedan tres partidos por delante y puede pasar de todo. Pero sé de la importancia que tiene para todos este partido y lo vamos a afrontar para ganarlo. Me ha tocado estar en cuatro derbis y perdí tres... Iremos allí a por todas».