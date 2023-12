Encuesta: ¿Piensa como Pimienta que Viera es el mejor jugador de la UD en el siglo XXI? El entrenador de Las Palmas no dudó en elogiar la trayectoria del Mago de La Feria, una vez confirmada su marcha de la entidad amarilla

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de diciembre 2023, 14:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavier García Pimienta, no escatimó en elogios a la hora de hablar este viernes de la trayectoria de Jonathan Viera, hasta ahora centrocampista amarillo que esta semana confirmó su marcha de la entidad isleña.

En este sentido, el estratega catalán afirmó en rueda de prensa que Viera «es historia del club.Me han dicho que es el mejor jugador del siglo XXI. En mi primera temporada aquí se echó el equipo a las espaldas de una manera brutal como nadie he visto y eso permitió jugar el playoff. Luego, a la siguiente, fue el mejor en el vestuario y ayudó al ascenso. Personalmente, me ayudó muchísimo cuando llegué y las cosas no funcionaban bien«, agregó.

Con su marcha ya anunciada -y con la rueda de prensa de despedida, prevista para este próximo 19 de diciembre-, la UD Las Palmas dice adiós a un jugador que ha dejado un profundo legado en el club grancanario.