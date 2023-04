Pimienta: «Pase lo que pase en Granada no será definitivo, no es una final»

Granada como punto de inflexión. No hay más y tampoco queda otra. La derrota (0-1) ante el Oviedo en el Gran Canaria obliga a los amarillos a asaltar Los Cármenes si quiere seguir en la pelea por el ascenso directo. Caer podría decantar la balanza a favor de los rojiblancos. Pero García Pimienta pide confianza y asegura que, pase lo que pase, aún queda calendario de sobra para pujar por uno de los billetes hacia la gloria. Eso sí, vencer ejecutaría un golpe maestro sobre la mesa de los candidatos.

No será tarea sencilla, ni mucho menos. El Granada recibirá a Las Palmas siendo el mejor equipo local de toda la Segunda División. Y con jugadores que marcan la diferencia en una milésima de segundo. «Se le puede hacer daño siendo nosotros. Tenemos buenos números fuera y es por méritos propios. Nadie regala nada. Ahora nos enfrentamos a un equipo con una plantilla muy buena, que empezó flojo y por eso no está tan destacado en la tabla. Queremos ganar. Da igual contra quién. Es un partido especial porque es un grandísimo rival, con un objetivo parecido. Llevan dos derrotas seguidas y querrán ganar. Me consta que van a ir muchos canariones y eso nos tiene que dar mucha fuerza para los tres puntos», analizó el preparador.

«Sandro tiene unas pequeñas molestias, no es serio y ya veremos si puede estar disponible. Entrenamos ahora y viajamos después, entrenaremos en Granada y si no pasa nada raro Andone y Sandro serán baja, pero a ver si le da para llegar», dijo sobre Sandro y su estado físico.

«Quiero recalcar lo bien que lo han hecho mis chicos para encajar poco durante todo el año. El Oviedo nos llegó solo una vez clara. Y tenemos un problema si nos llegan una vez y nos meten un gol. Tenemos que ser sólidos atrás para conceder poco y no encajar. Deberíamos haber contrarrestado estando acertados nosotros de cara a gol. Hay que sacudir esa psicosis. Dejo a un lado el derbi. De resto, concedemos poco a los rivales», indicó sobre los errores defensivos.

«Está todo muy igualado. Pase lo que pase en Granada no es definitivo. No es una final, quedan muchos puntos en juego. Vamos a seguir saliendo a competir con personalidad e identidad. Es una oportunidad buena y estamos preparados. Si lo hemos competido bien, luego seguiremos peleando», aseveró el técnico catalán.

«Nos miro el golaverage. Queremos ganar y estaremos contentos si ha pasado lo que queríamos al final del partido. Si el empate ha sido justo, estaremos también contentos. Nuestra grandeza es que siempre salimos a ganar. No miraremos eso. Sabemos que es un choque exigente», continuó García Pimienta.

«Vitolo lleva ya un par de semanas al cien por cien con el equipo. Está preparado si yo lo considero oportuno para que juegue», indicó en relación a Vitolo y su posible reaparición en Los Cármenes.

«Es cierto que me imagino un partido diferente contra el Granada. Necesitan la victoria y su objetivo es mayor. Tendrán también que defender. Nosotros no haremos ningún cambio para castigar a nadie. Me sabe mal cuando miro al banquillo y hay gente que ni ha podido salir a calentar. Todos están preparados. Miraremos cuál es el mejor equipo para afrontar los primeros minutos y también la segunda parte», siguió Pimienta.

«Granada es un equipo de Primera. Por presupuesto y jugadores. Correoso es. Todos los equipos lo son. Juegan delante de su público y como norma no se encierran atrás. Querrán el balón y debemos estar acertados. Sus futbolistas tienen mucha experiencia. Si estamos cerca de nuestra mejor versión, podemos ganarles. Si algo tenemos es que vamos siempre a por la portería contraria, independientemente del rival que tengamos enfrente», elogió el entrenador del conjunto amarillo.

«Cada vez que no hemos ganado, me he equivocado. No sabría decir en qué. Pero si un partido no va como uno quisiera, algo he hecho mal. Si no estás acertado, esto también es fútbol», comentó al ser cuestionado por sus errores como entrenador en esta racha negativa de la UD.

«Moleiro lo estaba haciendo muy bien, pero tiene 19 años y no podemos cargarle toda la responsabilidad de ser resolutivo. Tiene calidad de sobra, el otro día aportó muchas cosas desde el banquillo y debe seguir marcando la diferencia en lo que queda de temporada», indicó Pimienta.

En relación a un posible cambio en la retaguardia para frenar al pichichi Uzuni, concluyó que todos están «preparados» para jugar y que «no solo» es Uzuni, sino que el Granada tiene jugadores para hacerlo bien sin el pichichi. «Sidnei lo está haciendo muy bien con Coco, como lo ha hecho Eric Curbelo durante la temporada, ya veremos quién juega», cerró.