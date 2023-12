«No hay partido fácil en ninguna categoría, menos en Primera»

Tras superar la ronda en Copa del Rey contra el Tudelano (1-2), Las Palmas retoma el pulso en la Primera División con el objetivo claro de asaltar Mendizorroza contra un rival directo en la pelea por la permanencia como es el Alavés. El encuentro, que será a partir de las 13.00 horas, trae buenos recuerdos a todos los aficionados amarillos, pues fue, ante el conjunto vitoriano, cuando la UD ascendió la campaña pasada a la máxima categoría. Pero no será fácil. Y Pimienta receta seguir la línea de todo el curso, sin perder la identidad y con el balón como eje.

«Es un rival similar a nosotros, que asciende de Segunda y mantiene bloque y entrenador. Llevan a cabo lo que quiere su técnico. Tienen buenos resultados. Equipo exigente que sabe tener el balón, defender bien, solidario y con las cosas claras. En su casa son un conjunto fuerte. Le compiten a rivales como el Barcelona y acariciaron la victoria. Son competitivos y están en la zona tranquila de la tabla. Debemos hacer un buen partido», definió el técnico al Alavés.

«El Alavés es un club humilde y seguro que su máxima es mantener la categoría, como la nuestra. Por eso podemos decir que es uno de los rivales. Es un conjunto difícil de batir y en su casa son muy fuertes. No hay partido fácil en ninguna categoría, mucho menos en Primera División», aseguró García Pimienta.

«Cuando estás tantos días fuera de casa es complicado porque no puedes preparar el partido como te gustaría, pero no ponemos excusas. Hemos trabajado bien, en distintas instalaciones, con lluvia... Y llegamos en buenas condiciones para competir de tú a tú a un equipazo como es el Alavés», continuó el preparador catalán.

«Sandro no llega, siguen haciéndole pruebas y no vamos a correr ningún tipo de riesgo. Si no pasa nada más, la semana pasada ya estará con nosotros», descartó a Sandro para Vitoria.

«Si no estás acostumbrado a hacer estos viajes y lo haces una vez, es una odisea. Pero cuando te toca cada 15 días te acostumbras. Que se pongan en nuestra piel», dejó claro sobre los viajes y las quejas de otros conjuntos cuando les toca viajar al archipiélago canario.

«Todos los entrenadores tenemos una idea e intentamos transmitirla a los jugadores en el terreno de juego. Si eso es ser un equipo de autor, no tengo problema, pero los protagonistas son los jugadores. Ellos están cómodos y creen que este es el camino. Estoy contento por cómo salen las cosas. Cuando no salían bien, fue cuando más creíamos en este camino. Gracias a eso estamos ahora en una zona tranquila», concluyó García Pimienta en rueda de prensa.