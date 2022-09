Pimienta: «La clasificación es la que es, pero estamos en la jornada 5»

Corren buenos tiempos en la UD. Pero lo mejor debe estar aún por venir. Tras cerrar la jornada pasada como líderes de Segunda División, los amarillos visitan este domingo (17.30 horas) El Sardineropara medir fuerzas con un Racing de Santander que estrenó su casillero de victorias el fin de semana anterior.

García Pimienta, entrenador de Las Palmas, valora cómo está llevando la plantilla eso de mandar en la tabla y mantener el músculo competitivo. «Lo que está claro es que la clasificación es la que es, pero es la jornada 5. Eso no quiere decir nada. Es una Liga de mucho recorrido. La UD es un equipo a tener en cuenta por todo, deberán estar concentrados para ganarnos», aseveró el preparador.

« El equipo está bien, con ánimo y sabiendo que estamos consiguiendo algo complicado. Teniendo balón. Ningún partido va a ser sencillo. Hasta en el 0-4 contra el Málaga tuvimos que hacer las cosas muy bien. No hay rival sencillo», adelantó sobre cómo se encuentra Las Palmas luego de una semana siendo líder de Segunda.

«Me gusta el entrenador del Racing. Es un equipo que sabe lo que tiene que hacer. He visto sus partidos y merecían algún punto más de los que tienen. Es un campo complicado, vienen de ganar al Sporting y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar. Será una prueba», analizó al rival.

Al mismo tiempo, el técnico catalán repasó la enfermería amarilla. « Álvaro acabó la semana entrenando y decidiremos mañana quién está disponible. Viera ya sabíamos la semana pasada que podía jugar minutos. Espero que todos estén disponibles. Sandro no lo está, va poco a poco. Viene de una lesión y sin entrenar con el grupo cuando estaba en el Huesca», añadió.

«Cuando firmamos a Vitolo sabíamos que llevaba tiempo sin participar. Le dijimos que no tuviera prisa, que le íbamos a esperar, cuando él se encontrase bien. Esa presión mediática, porque todos tenemos ganas de que vuelva a jugar, puede hacer que no esté del todo bien. Pero yo veo su predisposición, cuando esté bien, volverá a ser el jugador que todos conocemos. Le damos confianza», comentó sobre Vitolo, quien no estará en la lista que viaje a Santander.

«Son un equipo bien trabajado, tienen una afición de Primera. Será un partido exigente. Se han reenganchado con la victoria en Gijón. Me imagino una UD que quiera el balón y cree superioridades, recuperando rápido el balón. Espero que el partido circule hacia nuestras virtudes. Nos tocará sufrir en momentos, pero quiero tener todo controlado», expuso sobre el Racing de Santander y el choque que espera.

« Pejiño tardó en reincorporarse y cuando lo hace, el equipo estaba muy bien. Salía de lesión. En pretemporada lo hizo perfecto, pero arrastraba la sanción. Sus compañeros lo han hecho bien. Yo no lo veía para jugar 90 minutos. Ante el Leganés era una opción, pero teníamos gente con problemas físicos. Tuve que reflexionar sobre lo que yo esperaba del partido. Intuía que el momento de Pejiño era la segunda parte. Sabía que Lemos lo iba a hacer bien. Así fue. A Pejiño le veo bien, pero hay mucha competitividad. Tiene nivel. Debe esperar su oportunidad», comentó al ser cuestionado por el extremo gaditano.