Pejiño: «Le debemos un ascenso a la afición de la UD»

Un futbolista diferente. Rápido y vertical, de exquisito regate, por los que vale la pena pagar una entrada. A sus 26 años sueña con ser protagonista en la UDLas Palmas. «A la tercera tiene que ser la definitiva», comenta Francisco José Crespo García, más conocido como Pejiño. «Estoy agradecido a la gente de Gran Canaria por el cariño que me tienen», resalta.

–¿Qué sensaciones está teniendo en esta pretemporada?

–Muy bien, contento de estar otro año más vistiendo la camiseta de la UD Las Palmas. Confiado en poder explotar esta temporada después de dejar atrás las lesiones. Espero que sea un año bonito a nivel personal y profesional. Me siento diferente.

–¿Le gusta el equipo que se está configurando ?

–Me gusta, me gusta. Estamos con ganas de revancha por lo que ocurrió al final de la temporada pasada contra el Tenerife.

–El pasado mes de enero pasó por el quirófano, ¿esperó demasiado para solucionar sus problemas de pubis?

–Estuve aguantando dos meses con el dolor y estábamos esperando un poquito para ver la sensaciones que tenía. Cuando ya no podía más y veíamos que con la recuperación no avanzábamos valoramos todos, cuerpo técnico y médicos, realizar la operación.

–Supongo que le afectó esa situación de no terminar de arrancar para ayudar a sus compañeros en los momentos claves.

–En el aspecto psicológico mucho, te afecta mucho a la cabeza. Cada partido duraba 20 minutos y así era imposible. Luego estuve parado siete meses hasta que cogí la forma, pero no llegué a tiempo para disputar como a mí me hubiese gustado los playoffs. Yo quería, pero mis piernas no me dejaban.

–Hasta que dejó de jugar era el máximo goleador del equipo y de los destacados, por su manera de jugar a la pelota, ¿se siente importante en este equipo?

–Sí, para mí es importante que todos los entrenadores confíen en mi juego. Tuve la suerte de que para Pepe Mel, y ahora Pimienta valoran lo que le puedo aportar a este equipo, pero el grupo es lo primero que hay que destacar y en este vestuario el grupo humano es extraordinario.

–¿Son exigentes los entrenadores con usted?

–Que haga el fútbol que pasa por mi cabeza, verticalidad en las acciones, y que tire a portería, porque dicen que tengo gol.

–¿Desde la grada cómo se disfruta a un futbolista de la talla de Jonathan Viera?

–Es un talento privilegiado, el ejemplo a seguir para todos.

–Para un equipo profesional alcanzar la racha de resultados que la UD logró en el tramo final de la temporada pasada no es tarea fácil. ¿Ese listón tan alto es una presión añadida? Se lo comento porque todos esperan que desde la primera jornada el rendimiento sea el mismo.

–El equipo, si es capaz de mantener la misma confianza, estoy seguro que jugará de la misma manera. Nosotros aspiramos a lo máximo. Con Jonathan Viera, Vitolo y Moleiro podemos lograr grandes cosas. En el caso de Alberto le he visto progresar en poco tiempo. Vale más de lo que quería pagar el Barcelona (sonríe). Le debemos un ascenso a nuestra afición. Estamos agradecidos de su gran apoyo.