Luis García saluda a los niños y niñas en el Estadio. Cober

¿Qué partidos le quedan a la UD Las Palmas en 2025?

El calendario de los amarillos se antoja benevolente tras jugar ya contra todos los primeros clasificados salvo el Deportivo

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

Restan cinco jornadas para cerrar el año y la UD, tras medirse ya contra varios equipos de la parte alta, medirá espadas contra conjuntos, a priori, más asequibles: Albacete (casa), Castellón (fuera), Mirandés (casa), Ceuta (fuera) y Cultural Leonesa (casa). Eso es lo que le queda a Las Palmas para despedir 2025. Tres de esos cinco compromisos serán bajo el apoyo y veredicto del Estadio de Gran Canaria.

Los amarillos ya han jugado contra todos los equipos que están en la lucha por el ascenso salvo contra el Deportivo de La Coruña, a quien recibirá en la última jornada de la primera vuelta. El saldo de los enfrentamientos contra dichos aspirantes es positivo: triunfos ante el Racing (3-1) y Cádiz (1-0), empate frente al Burgos (0-0) en El Plantío y derrota por la mínima contra el Almería en casa (0-1).

Con todo, Luis García intentará que sus jugadores sigan al mismo ritmo. Acumula siete jornadas seguidas sin conocer la derrota la Unión Deportiva y el preparador amarillo espera alargar la racha todo lo que pueda. Ahora, este viernes, viene el Albacete (19.30 horas) al Estadio de Gran Canaria, donde de aquí a final de año no se puede escapar punto alguno. Esa es la premisa que tiene el vestuario de Las Palmas. Y va con todo a por el pleno. El manicomio de la Liga 'Hypertensiones' sigue su cauce.

