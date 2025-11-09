Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas Mármol ejecuta la remontada soñada con un doblete en menos de tres minutos y comanda el vendaval de la UD para tumbar al líder Racing

Ladrido al cielo de la UD Las Palmas para vencer al líder Racing en el Gran Canaria (3-1) y certificar candidatura para el ascenso directo. Los amarillos, en un partido antológico que comenzaron perdiendo, remontaron gracias a un Mika Mármol imperial, capaz de bailar entre la sangre y la locura para anotar un doblete. Ale García sentenció y el equipo grancanario iguala a puntos (23) con el Deportivo de La Coruña, que es segundo, y se pone a solo dos puntos del propio conjunto cántabro. Golpe sobre la mesa.

Demasiado tímida la UD Las Palmas y, tal vez, con cierto respeto al Racing tras el pitido inicial. Cierto es que venía el líder al Gran Canaria, pero en los primeros compases de juego faltó algo de nervio. Y de confianza también. De querer y, cómo no, creer en la victoria. Con Mika, que iba a ser decisivo, y Pejiño de inicio, y con Kirian de nuevo esperando turno en el banquillo, reinaba la imprecisión. Pero fue hasta que los grancanarios se dieron cuenta de que eran mejores. Superiores en todo. Fue entonces cuando la UD dejó claro que va a morir por el ascenso.

El mazazo del líder Racing llegó temprano, en el minuto 13, cuando Andrés Martín botaba una falta lateral en la que Asier Villalibre imponía su ley para poner el 0-1 en el marcador. Fue entonces cuando Las Palmas pareció despertar del letargo. Como si necesitase una sacudida para sentir el fuego. Para morder.

Entre la niebla y la apatía de los minutos previos y posteriores al tanto racinguista, tan solo Enzo Loiodice manifestaba entender que para tumbar al líder había que ir al límite. El francés, ganando varios duelos individuales, intentaba contagiar a los suyos. Poco a poco se iba quitando las cadenas la UD. Y vaya que si activó al resto. Porque luego fue testigo directo de un vendaval.

Ampliar Enzo Loiodice hizo un señor partido. Cober

No fue hasta la media hora de juego cuando Las Palmas mandó el primer aviso e intento de empate. Pejiño rememoró sus mejores tiempos, aquellos ya pretéritos pero que tan buen recuerdo dejaron, con una arrancada y caño por la calle central, para habilitar luego a Lukovic. El serbio, que recortó y armó la rosca, se estrelló con Ezkieta, en un leve aviso por lo centrado del disparo. Pero ya estaba la UD encontrando algún espacio para sacar los colmillos.

Ale García no la olía en la derecha, pero al menos Viti comenzaba a pisar línea de fondo. Mika estaba rápido atrás y Amatucci empezaba a hacer suya la sala de máquinas. A gobernar el juego. Fuster se dejaba ver y Pejiño hacía rugir a la gente del público con regates de un manual ya poco utilizado en este fútbol.

Tal fue el despertar que en el minuto 37, tras una falta de terciopelo colgada por Manu Fuster, Mika Mármol, más vivo que nadie en el desmarque, igualó la contienda (1-1) con un remate acrobático en el que solo tuvo que rozar la bola. La grada explotó. Y con ella llegaron los mejores momentos de la UD Las Palmas.

Dos misiles, uno de Fuster y otro de Ale, dibujaban una remontada que, tras el córner propiciado por el extremo en ese intento, ejecutaría de nuevo Mika en un cabezazo inapelable en el 40 para el 2-1 amarillo. Ni celebrarlo pudo, porque tenía la cabeza abierta y le corría la sangre tras el golpe del rival. Grapas, vendaje y, de nuevo, al ruedo. Un guerrero el catalán.

Ampliar Ale García celebra el tercero tanto con la afición. Cober

Al borde de los nueve de añadido, celebraba el canterano Ale García el 3-1 tras empujar con la frente a la red un centro de maravilla de Pejiño desde la izquierda. Al descanso se marchaba la UD con unas sensaciones descomunales en cuanto a hambre, agresividad y dominio. Y con la clarividencia de sentirse preparada para competir por ser el campeón de la categoría y volver a la Primera División.

Tras el intermedio, bastó con bajar revoluciones, evitar riesgos absurdos y dejar que el tiempo pasara. El Racing, pese a ir perdiendo por dos tantos, tampoco se fue con todo arriba, por lo que los de Luis García controlaron el marcador en todo momento.

Con Barcia atrás enseñando músculos, Amatucci apareciendo por todos lados y con Mika como iniciador de juego, Las Palmas se limitó a hacer lo que tenía que hacer. Entraron Iván Gil y Marvin por Fuster y Pejiño, que cuajó una actuación soberbia y que deja claro que está de vuelta. Dobló así el lateral derecho, con Viti por delante de Marvin, Luis García.

Solo una chilena del grancanario Arana, del Racing, dentro del área arrojó algo de suspense. Una intriga que duró el mismo tiempo que Horkas tardaba en enseñar su guante. Kirian saltó a divertirse, acompañado de Cristian Gutiérrez, por Lukovic y Viti, y ya todo murió ahí. Poco más se pudo contar. Victoria incontestable de una UD Las Palmas que deja clara su candidatura al ascenso directo.