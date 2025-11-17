El manicomio de la 'Hypertensiones': del líder al quinto solo hay un punto Deportivo, Racing y UD Las Palmas, en los tres primeros puestos de la tabla, empatan con 26 puntos, mientras que Burgos y Almería empujan con 25

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:27

La llaman la mejor liga del mundo por algo. Y en estas 14 primeras jornadas ligueras, la Segunda División española se está empeñando en demostrar por qué. Del primer clasificado al quinto tan solo hay un punto de diferencia. La Liga Hypermotion, o 'Hypertensiones' para los más sufridos, no suele dejar a nadie indiferente. En el liderato empatan tres equipos con 26 puntos ahora mismo: Deportivo de La Coruña, Racing y UD Las Palmas. Aprietan, con 25, Burgos y Almería.

Reina la igualdad en la parte alta de la clasificación. Pero también desde el equipo que cierra los puestos de playoffs de ascenso a Primera hasta el decimotercero. Entre el Cádiz, sexto clasificado con 21 puntos, y el Ceuta (18) hay solo tres puntos de diferencia. Hasta el momento, y a falta de cinco encuentros para cerrar 2025, ha habido tortas para asaltar sitio en ascenso directo.

Las Palmas, que empezó esta fecha fuera de dicha zona, logró cazar el pasado viernes el liderato para dormir como primer clasificado tras tumbar al Valladolid (0-1). Luego jugó el Real Racing Club, arrebató la cúspide a los amarillos, igualando a puntos, después de su empate en casa contra el Granada (2-2). El Deportivo de La Coruña, que tumbó al Córdoba más tarde en el Arcángel (1-3) pasó a gobernar la tabla clasificatoria de la categoría de plata del fútbol español por la diferencia de goles.

Así queda la tabla por la parte alta. LaLiga

Así, la jornada 14 ha comenzado a dibujar ciertos escenarios, sobre todo en la puja por los billetes que dan acceso a la máxima categoría. Sin duda alguna, la UD Las Palmas ha confirmado su candidatura para subir. Ya se pega contra sus rivales directos como Deportivo y Racing. Cabe destacar que el conjunto grancanario pasó por encima del combinado cántabro en Siete Palmas, con una remontada antológica (3-1) para dar un golpe sobre la mesa. Ganar también al Valladolid en sus dominios fue un nuevo mensaje a navegantes.

Los aspirantes comienzan a reafirmar solicitudes para subir. Deportivo, Racing y UD Las Palmas son los tres conjuntos que se han mostrado más fuertes hasta la fecha. El Burgos está siendo la sorpresa. Almería y Cádiz también quieren luchar por estar ahí. Además, actualmente fuera de las plazas de playoffs, hay tres equipos con grandes plantillas y que intentarán competir el ascenso: Valladolid, Córdoba y Sporting.