Para entrar, dejen salir

Ximo Navarro fue el último en salir rumbo al Alavés, pero se producirán más bajas próximamente. Es un requisito indispensable para continuar con las altas que el club tiene previsto anunciar de manera inminente. Y en este sentido, Manolo Jiménez tiene pensado reunirse con la plantilla y comunicarles personalmente quienes son los descartes. Si se cumple el guión pensado, el lunes se anunciará la decisión del nuevo técnico. Un veredicto consensuado tras haber completado la primera semana de trabajo y con un breve, pero intenso, análisis de la plantilla.

En este sentido, hay cinco jugadores que, por diferentes motivos, son los que tienen más opciones de abandonar la disciplina amarilla. Estos son Pedro Bigas, Alberto Aquilani, David Simón, Tana y Gaby Peñalba.

Con los centrocampistas, en principio, no se cuenta. La edad de ambos (34 el italiano y 33 el argentino), unido al discreto rendimiento que mostraron la temporada pasada, hace que los informes que maneja el entrenador no sean positivos. Además, en el caso de Peñalba, la lesión de rodilla que arrastra de febrero y que no logra superar supone un lastre casi definitivo.