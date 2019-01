Paciencia con Aythami Artiles

ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

Aythami Artiles y su posible regreso a la UD continúan centrando la actualidad en lo relativo al mercado invernal de fichajes, ventana en la que el club pretende, como objetivo prioritario, su repatriación. Que el jugador haya vuelto a defender la camiseta del Córdoba, como aconteció el pasado domingo frente al Rayo Majadahonda, no cambia para nada su situación en la entidad andaluza. Quiere irse, así lo ha comunicado a la directiva y a sus compañeros y cuerpo técnico, y, tal y como manifestó en este periódico días atrás, hará «todo lo posible» para que esto ocurra. Su posición de fuerza se mantiene intacta, lo que alimenta el optimismo de Las Palmas, a la espera de noticias porque no piensa atender las exigencias económicas de afrontar un traspaso. Entienden que Aythami podrá lograr la carta de libertada amparado en las deudas que el Córdoba mantiene con él y le han trasladado que lo esperarán «lo que haga falta», aunque teniendo la frontera del próximo 31 de enero, fecha en la que expira el plazo para altas, como límite.

El contacto entre Miguel Ángel Ramírez y Aythami «es diario», como confirman las partes, y el tono de las conversaciones entre ambos alimenta el optimismo y la confianza en que la operación pueda culminarse. El presidente le ha hecho ver al jugador que se se maneja otra opción quela suya para la retaguardia, pese a que se alimenta la rumorología con otros nombres, y que él es la gran petición de Paco Herrera para apuntalar la plantilla a mitad de temporada. El jugador, en tanto, agradece las consideraciones que recibe insistiendo en que seguirá tratando de resolver su salida. Ahora sancionado, y baja confirmada para la próxima jornada, Aythami podría haber finalizado ya su estancia en el Córdoba y asegura que no se ve en otra parte desde febrero que no sea en su casa, esto es, la UD. Con dos semanas por delante todavía para concretar, no se descarta que en el transcurso de los próximos días se produzcan novedades significativas y que precipiten su llegada. Hasta entonces, la consigna pasa por tener paciencia y arropar al defensa. Paco Herrera está informado al detalle de todo y sabe que, salvo sorpresa negativa, podrá contar con Aythami para la fae más decisiva del campeonato. Una incorporación que, considera, dará un salto de calidad a la zaga.

En lo que respecta a la operación salida, Sacko ya ni siquiera está en Gran Canaria, pues se ultima su nuevo destino, que puede estar en Chipre, Diego Parras estudia qué opción le conviene más para salir cedido y con Tana no hay avances. Ni una oferta existe en la mesa de las oficinas del Gran Canaria para estudiar su traspaso o cesión con derecho a compra. «Lo quiere todo el mundo pero, a la hora de concretar una propuesta, no aparece nadie», dicen desde la UD a propósito del canterano, cuyo valor de mercado no puede estar más devaluado.