«Haré todo lo posible para volver ya»

Aythami Artiles lo tiene claro: «Quiero volver ya a casa, a la UD y haré todo lo posible para que así sea». El central grancanario del Córdoba es el elegido por el club para reforzar la defensa en el mercado invernal y, tras un retorno frustrado el pasado verano (llegó a reunirse en la sede del club con el entonces técnico Manolo Jiménez aunque la operación no cristalizó), ahora va una nueva intentona que todos esperan tenga final feliz. «Tengo contrato con el Córdoba hasta 2020, respeto a los compañeros, la afición y la entidad, pero ya he comunicado que me quiero ir y espero que sean comprensivos conmigo. No es un tema económico. Es algo personal, mi familia está en Gran Canaria y hablamos de la UD, que es el escudo de mi corazón», indicó ayer desde Andalucía a propósito de sus deseos.

Ahora bien, en su actual destino exigen compensación por su marcha, algo que no entiende bien el futbolista cuando repara en que se le adeudan ya, como al igual que al resto de la plantilla, dos mensualidades. «Desde que vine, hace casi un año, me he dejado la piel por el Córdoba y no creo que nadie me pueda poner un reparo en cuanto a implicación y compromiso. Ahora lo único que pido es un gesto hacia mí sabiendo mi voluntad y tengo esperanza en que así sea», añade.

De momento, tanto su entrenador, Curro Torres, como los profesionales con los que comparte vestuario están al corriente de su decisión («todos me comprenden y, si se ponen en mi lugar, harían lo mismo») y, además, cuenta con la comprensión de la UD, decidida a esperar lo que haga falta. «Cada vez que hablo con el presidente, sus mensajes son de tranquilidad y optimismo. Toca esperar un poco y aguardar acontecimientos, pero, insisto, tengo muy claro lo que quiero y voy a pelear por ello».

Para Aythami regresar ahora a la UD «sería un sueño», pues, como admite, desde que se tuvo que ir la campaña pasada al ser descartado por Paco Jémez, «jamás» ha olvidado sus raíces. «Sé que se está pasando por una situación complicada y eso me da más fuerza e ilusión por poder ayudar a los compañeros. Los conozco a casi todos, también al míster, y ahí, desde luego, no necesitaría tiempo alguno para adaptarme. Sería algo inmediato en todos los sentidos».

En la UD le han trasladado que es «la primera y única opción» para la retaguardia y no le apremian en claro gesto de confianza. Van a darle el tiempo que necesite para desvincularse del Córdoba sin que obliguen a pagar en concepto de traspaso. La carga salarial que comporta su ficha y las apreturas económicas que se viven en el Nuevo Arcángel son factores que reman a favor de los intereses de Aythami y de Las Palmas para volver a unir sus caminos.