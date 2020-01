Momento para escoger destino

Llegó la hora. Sin tiempo para lamentos tras la eliminación copera ante un equipo de Segunda División B, Las Palmas debe escoger su destino en la categoría de plata del fútbol español. Enfrente estará uno de los mejores conjuntos del curso, un Real Zaragoza que saca colmillos a domicilio y que ocupa la tercera plaza. Y ahí estará la importancia de subirse al tren de la pelea por la vuelta a la élite. La Unión Deportiva comenzará el día dentro de la zona de promoción, pero solo le separan dos puntos del undécimo clasificado. Ganar podría suponer dar caza al cuadro maño, pues está solo a tres por arriba. Perder equivaldría a volver al lugar de nadie. Mucho en juego esta noche en el Gran Canaria.

Será un enfrentamiento que determinará, a buen seguro, el futuro amarillo. Una victoria supondría un golpe sobre la mesa. Un martillazo a la puerta de los gallitos. Tendrá que reinventarse Mel para dejar los tres puntos en la isla. Las bajas no dan tregua ni respiro al técnico madrileño, que lidiará con una situación rasposa. Con Narváez fuera de combate (el colombiano estaba siendo decisivo en punta), todas las miradas se centrarán el Sergio Araujo, que aún no ha visto portería esta campaña.

Aun así, Mel no quiere excusas baratas mirando a las bajas y espera maquillar esa pequeña mácula. En la portería repetirá Valles, consolidado ya bajo el arco isleño. El sevillano tendrá una misión complicada, pues enfrente tendrá a Luis Suárez, que con 13 tantos es el segundo máximo artillero de la categoría. Por delante, tratará de ayudarlo la línea de cuatro escogida para la ocasión. Mantovani y Aythami son fijos y sacarán los escudos de combate. En la izquierda, De la Bella pondrá otro cerrojo y buscará con ahínco el área rival con sus galopeadas. En el carril diestros radican más dudas. Sin Eric Curbelo, que cumplirá sanción federativa, ni Álvaro Lemos, quien todavía no dispone del alta médica, Jesús Fortes y Srnic se disputan el puesto. El del filial jugaría en su posición natal, mientras que el serbio ejercería de parche con clara vocación ofensiva. En la zona de medianías, Javi Castellano aparece como indiscutible. Como acompañantes del gemelo podrían entrar Fabio, Kirian o Varela (uno de esos dos últimos podría ejercer de mediapunta). Las alas parecen claras. Pedri pondrá magia desde la izquierda, mientras que Benito Ramírez será puñal gracias a su velocidad endiablada. Arriba, Pekhart y Araujo opositan para ser la referencia. No podrá contar Mel con medio equipo. Sin Eric, Álvaro Lemos, Dani, Rubén, Raúl, Narváez, Drolé, Cedrés, Galarreta y con Mauricio con un solo entrenamiento tras su vuelta de Uruguay, el técnico tendrá que tirar del filial para llenar la convocatoria y Pablo Haro apunta al banquillo.

El Real Zaragoza, que pasó por encima de Las Palmas en la primera vuelta con un contundente 3-0, tratará de mantener el golaveraje a su favor. Cabe destacar que el combinado aragonés ha tenido un buen arranque en el 2020 con triunfo doméstico frente al Sporting de Gijón, y superando con notoria superioridad la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Nástic de Tarragona. Por otra parte, la acumulación de encuentros en enero puede hacer que Víctor Fernández retoque algo su alineación, como mismo reconoció el preparador en la previa, ya que «son muchos seguidos y vamos a tener que utilizar a todos».

Con todo, la escuadra grancanaria tendrá que reponerse a los agujeros en su plantilla debido a lesiones y sanciones. Choque capital en el recinto de Siete Palmas. Caer podría suponer un doloroso golpe. Vencer dispararía la moral. La regularidad será clave en la pelea final. Y la Unión Deportiva encadena ya seis choques consecutivos en competición doméstica sin morder el polvo. Cuatro triunfos y dos empates, aunque los dos últimos duelos fueron esas tablas. Ahora, y con los tres puntos en el punto de mira, los amarillos esperan que el Real Zaragoza acabe postrado en la isla.