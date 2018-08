«En el primer tiempo los mediocentros han tenido que sufrir mucho, ellos han sido más fuertes. En la segunda hemos arreglado ese sistema. Nos queda mucho por mejorar. Hoy hemos ganado ante un equipo que ama su trofeo y que ha dado el 200%. Cuando han ido pasando los minutos nos hemos sentido más seguros», dijo.

«Hay mecanismos que no debemos perder de la identidad de la UD Las Palmas. Cuando tenemos el balón controlado, jugarlo con sentido. Pero también debemos saber que cuando perdemos el balón debemos tener la misma intensidad», añadió.

Sobre el encuentro que aguarda ante el Betis para decidir el campeón de esta edición, no tuvo dudas: «El Betis debe ser el favorito. Nosotros hemos competido con un rival importante de nuestra liga. Hemos competido bien, el Betis juega fresco y tendrá más tiempo para recuperar futbolistas. No sé lo que pensará Rubén Castro. Ha conseguido muchísimos goles para la entidad bética. Si está fresco podrá jugar, y si no pues jugará algún chaval de los que hemos traído».