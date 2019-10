«No hemos estado bien en el ritmo»

KEVIN FONTECHA PÉREZ (ENVIADO ESPECIAL) CÁDIZ

Pepe Mel terminó expulsado en el Estadio Ramón de Carranza por protestar el penalti que señaló el árbitro a Alberto De la Bella sobre Iván Alejo, que supuso la puntilla a la Unión Deportiva Las Palmas y el definitivo 2-0.

«En primer lugar, lo que yo he hecho no se debe hacer. Pido disculpas, con el oficio que tengo estoy bien expulsado», reconoció, al tiempo que añadió que «el equipo está jodido porque no hemos estado bien en cosas que sabemos de memoria, en el ritmo de balón».

«Y hoy -por ayer- ha sido muy bajo por lo que el Cádiz basculaba sin problema y no sufrió. Hemos fallado pases que no solemos fallar. Esa es la lectura en cuanto a nuestro partido. En la segunda parte hemos entrado mejor y tuvimos opciones de empatar», agregó.

Sobre el discutido penalti, el máximo responsable técnico amarillo aseguró que «De la Bella dice que el futbolista del Cádiz no es. Mi reacción no es por el penalti, sino por cosas que han pasado antes».

«No enjuicio al árbitro por decisiones acertadas o no, sino por comportamientos que ha tenido hacia mis futbolistas y mi banquillo. Debe ser justo y el respeto debería haber sido recíproco», manifestó.

Asimismo, cuestionado por si salía satisfecho del recinto gaditano a pesar de la derrota, Mel comentó que «no puedo estar contento. Vivimos del balón y no lo hemos hecho como en los otros partidos. Ha habido gente por debajo de su nivel y tenemos que sacar lecturas para el futuro. Estamos en buena dinámica y hemos perdido aquí, que podía pasar ante el líder».

Sobre la ausencia de Cedrés:, el entrenador madrileño declaró que «no hemos tenido suerte. Cristian era una de las opciones y ha estado todo el día con vómitos y diarrea. No teníamos balas en el banquillo, solo Juan. No podía sacar al Turu porque estaba en Las Palmas».

«Trabajamos mucho la velocidad del balón y hoy ha sido muy lenta. Ellos tapan bien los huecos, esa es mi frustración respecto al juego», indicó sobre su nivel de frustración tras un compromiso que pone fin a la racha positiva de cuatro victorias consecutivas del representativo.

Mel confesó que disponer de un 75% de la posesión del balón en el Ramón de Carranza «no vale de nada si has perdido 2-0. El Cádiz hace lo suyo muy bien y de memoria. Si no mueves el balón como hicimos contra el Dépor, lo tenemos complicado».

Sobre la lesión del argentino Mantovani, el entrenador insular dijo que «tiene un problema en el aductor y no puede caminar. No pinta bien. Imagino que el lunes se hará pruebas».

Cuestionado por si Viera bajaba demasiado a recibir, Mel aseveró que «Viera tiene que bajar porque la pelota tardaba mucho en salir de los centrales y no transitaba con velocidad. Él quiere intervenir y bajaba en exceso. El balón no ha corrido con la suficiente agilidad».