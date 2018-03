Nico hace su sueño realidad con Ahembo

La noticia de que no iba a poder entrar y ver de cerca a sus ídolos en el día del referéndum ilegal supuso un mazazo para Nico, cuyo corazón está dividido entre el azulgrana y el amarillo. Tres vuelos tuvo que coger junto a su madre para que disfrutase su regalo de primera comunión. «Lo que más me dolió fue quedarme en las puertas por culpa de la política», explica con sorprendente coherencia para alguien de su edad. La imagen del pequeño llorando desconsolado en los aledaños del campo fue captada por los medios de comunicación, y pronto se hizo viral.

Así lo descubrió Paul Perdomo, responsable de comunicación de Ahembo, cuya empresa es patrocinadora de la UD por medio de su marca Pepsi Max. No dudaron en resolver el agravio y devolver al pequeño la ilusión que motivos no futbolísticos le habían robado. Buscaron a la madre y le ofrecieron lo impensable. Viaje y todos los gastos pagos para que Nico pudiera ver a los dos equipos de su corazón.

Y vaya que si lo hizo. En su primera visita al Estadio de Gran Canaria, la experiencia fue completa. Tour por el campo, visita al túnel por el que caminan sus héroes, sala de prensa, palco... «Cuando me lo dijeron me quedé muy sorprendido, no me lo podía creer. Estoy muy feliz de estar aquí», reconoce el pequeño Nico, cuyo sueño, aquel que la política le había robado meses atrás, se cumplió anoche a lo grande.