Moral intacta a pesar de la derrota fútbol El buen juego de la UD Las Palmas en Huesca hace que las miradas no se centren en el tropiezo. Los amarillos dominaron la posesión de balón con un 86%

El equipo de García Pimienta sufrió la primera derrota del curso sin hacer méritos para obtenerla. La UD Las Palmas disparó en 14 ocasiones buscando la portería rival, de los cuales solo tres fueron entre los tres palos. No estuvo fino el equipo amarillo de cara a puerta, necesitaba más mordiente arriba. Quizás la ausencia de Sandro hiciera que sonaran las alarmas en la cabeza de Pimienta, pero lo cierto es que Marc Cardona cuajó un gran partido. El catalán no paró de buscar desmarques, insistente en la presión alta e intentando incordiar a la zaga del conjunto oscense.

El desborde de Álvaro Jiménez no creaba demasiado peligro sobre la meta de Andrés Fernández, y eso Pimienta lo notó para dar entrada al de Barbate. Pejiño, que entró en la segunda mitad también lo intentó, pero sus disparos no eran del todo acertados. La UD lo buscó de todas las maneras posibles pero el gol no llegó, y el Huesca fue efectivo. A pesar de la derrota, el equipo dio una buena imagen sobre el verde de El Alcoraz. Tanto, que solo concedió un tiro a puerta, el del gol.

El cuadro local solo pudo obtener un 14% de posesión de balón, debido al asedio, sobre todo en la segunda mitad, de la UD que fue claro dueño y señor del partido. Un 86%, un dominio aplastante en cuanto a tener la pelota pero que no se reflejó en el marcador, ya que para ganar partidos hace falta marcar. Este tropiezo echa a volar los 23 partidos consecutivos que tenían como invictos.

Aunque los tres puntos se quedaron en Aragón, dio la sensación de caer como los grandes. De ahí que un periodista al término del choque en rueda de prensa le dijera al técnico: «Felicidades entrenador, después de dos años hemos vuelto a ver fútbol de Primera aquí». Un halago total para el estilo de juego y la forma de entender el fútbol de la UD, de siempre, única.

La UD afrontará su próximo partido con poco más de 48 horas para enfocarlo, en un partido en el que se esperan rotaciones en el once. El Burgos CF, que está realizando una campaña increíble en LaLiga SmartBank visitará el recinto de Siete Palmas como tercero en la clasificación a 2 puntos de los amarillos. En un partido donde los pupilos de Pimienta tratarán de redimirse tras la primera derrota de la campaña.

El grupo retomará hoy el trabajo a partir de las 11.00 horas, y en torno a las 13 horas el técnico, García Pimienta, atenderá a los medios de forma telemática.

Turno para Álvaro Lemos

Álex Suárez se convierte en el primer sancionado del equipo amarillo esta temporada. El lateral diestro, reconvertido por Pimienta, recibió el sábado su quinta tarjeta amarilla que acarrea partido de sanción. Álex cumplirá esta ausencia frente al Real Burgos. Lo que provocará la vuelta a la titularidad el lateral gallego Álvaro Lemos, que tendrá que rendir a un buen nivel si quiere recupera el puesto.