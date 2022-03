Moleiro: «Debemos quitarnos la presión de la mochila y hablar menos del playoff»

Alberto Moleiro, que esta temporada dio el salto definitivo a la primera plantilla de la UD Las Palmas de la mano de Pepe Mel, analiza la compleja situación del equipo en el momento, tal vez, más crítico del curso, a ocho puntos del sexto clasificado y en pleno hundimiento en la tabla clasificatoria.

Pese a ofrecer pinceladas de un fútbol total, que le sitúan como uno de los jugadores a seguir en el futuro inmediato del club, aún no ha terminado de asentarse en el once inicial. Ni con Pepe Mel ni con García Pimienta. Pero el talentoso jugador espera encontrar esa regularidad con trabajo.

«Creo que podemos meternos en el playoff y vamos a darlo todo por ello. Pensamos en el Valladolid. Estamos muy bien y la dinámica va a cambiar. Todo se irá viendo», expuso el joven canterano, que aún cree que meterse en la pomada es posible, en la que era su primera comparecencia de prensa.

«Se respiraba que nos tocaba sufrir y yo personalmente pensaba que lo íbamos a sacar. Sabíamos lo que había que hacer y que había compañeros que nos podían ayudar, pero al final no fue así», aclaró sobre la charla en el descanso de la jornada pasada.

« Rafa sabe lo que hizo mal, pero es un lance del juego que no controló», dijo sobre la acción de la expulsión de Mujica, que claramanete condicionó el devenir del encuentro ante el Girona.

«Tenemos jugadores para suplir las bajas en Pucela y ninguno es imprescindible. Debemos quitarnos la presión en la mochila y hablar menos del playoff», analizó Moleiro.

En tanto en cuanto a su posición en el campo, reconoció que se encuentra más «cómodo» en la «mediapunta» y que aún le queda «por mejorar muchísimas cosas como los tiros, el gol o la tranquilidad en los últimos metros».

« Yo quiero ser siempre titular con Las Palmas y también con la selección. No se puede estar en los dos lados. No pasa nada y siempre es un orgullo que me llame la selección», dijo sobre su nueva convocatoria con la sub-19 y que sea baja para el choque liguero ante el Leganés.

«Tenemos mucho talento y solo falta apretar un poco más. Si no nos está dando es por algo y debemos pensar las cosas. Yo estoy convencido de que nos vamos a meter. Va a pasar», insistió el tinerfeño.

«Yo escuché que me iban a hacer ficha profesional y me da igual tenerla o no, lo que quiero es jugar y estoy muy contento», comentó sobre el hecho de no tener dorsal con la primera plantilla.

«Siempre enorgullece que se hable de ti»

«Pensar en otros equipos está mal ahora mismo porque no estamos en la mejor situación, pero siempre enorgullece que se hable de ti«, expuso sobre el interés de clubes como el FC Barcelona por él.

« Mel y Pimienta son dos muy grandes entrenadores. Estamos contentos con Xavi, no son los mejores resultados ni los que queremos, pero vendrán», concluyó el mediapunta isleño.