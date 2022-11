Mfulu: «No hay ansiedad; el ánimo del equipo está bien»

Tras encadenar las dos primeras derrotas en lo que va de temporada, la UD Las Palmas no tiene tiempo para lamentaciones. Está obligado el conjunto amarillo a levantarse este mismo domingo en casa (17.30 horas) frente al Eibar en la que será la jornada 15 del campeonato. Y uno de los capitanes del equipo, Nuke Mfulu, tomó la palabra en sala de prensa para analizar la situación actual.

La Unión Deportiva, que perdió el liderato en favor del Burgos, tras sucumbir en su feudo, no ha dicho la última palabra. « El ánimo del equipo está bien, es verdad que estamos decepcionados por las dos derrotas seguidas, pero tenemos que aprender de esto», expuso el mediocentro.

«Trabajamos para mejorar lo que hemos hecho mal, pero vamos a seguir siendo nosotros mismos. Fieles a nuestros ideales», añadió el francés, uno de los jugadores fijos de García Pimienta en el once inicial.

«Cuando firmé aquí, Luis dejó claro que había una cláusula por número de partidos para renovar. No ha cambiado nada«, comentó sobre su continuidad la temporada que viene en la Unión Deportiva.

«Me siento bien, con piernas, con buenas condiciones físicas. Lo único que deseo es seguir con el equipo. Es verdad que juego mucho, pero soy solo uno más y todo el mundo está metido», continuó Nuke en sala de prensa.

«Los datos hablan. No hemos metido un gol tras saque de esquina, pero lo vamos a cambiar. Tenemos que empezar a crear más peligro en estas jugadas. No tenemos frutos en el trabajo en este sentido, pero insistiremos en ello para marcar más goles», aseveró tras ser cuestionado en relación a la inoperancia tras los saques de esquina.

«Nunca he vivido esto, lo de la afición es brutal. Son cosas increíbles. Tenemos que agradecerle mucho a la afición, desde el principio de la temporada hasta el último partido. Debemos seguir todos juntos este domingo, les necesitaremos», siguó uno de los capitanes de Las Palmas.

«Ahora nuestros rivales están más atrás y debemos encontrar soluciones. Depende todo del rival, tenemos que intentar mover los bloques que están bajos. El Eibar tiene jugadores de calidad arriba y yo tengo que estar atento para cerrar sus opciones», insistió Mfulu.

«No creo que todos sepan cómo ganarnos. Ha sido cosa de estos dos últimos encuentros. Nosotros seguiremos siendo nosotros mismos. Buscaremos soluciones y jugaremos con más velocidad», dijo el futbolista.

« No hay ansiedad en los delanteros. Aquí solo hay trabajo. El día a día. Queremos recuperar la confianza en el campo. Hemos tenido llegadas y nos está faltando la precisión. Elegir bien en el último momento. El gol va a llegar, no hay dudas. Todos estamos aquí para ayudar y si puedo hacerlo con gol, mejor, pero no tengo prisas. La celebración la tengo en mente», comentó con una sonrisa en el rostro.