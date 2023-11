La meritocracia de Moleiro, determinante en una UD sin mordiente en su delantera

Alberto Moleiro fue el artífice del único gol de la UD en El Reyno de Navarra. El tinerfeño se estrena en la Liga EASports, luego de inaugurar su casillero particular en Manacor la semana pasada con el gol en la primera ronda de la Copa del Rey.

García Pimienta incorporó al 10 amarillo en el minuto 59 de juego, con media hora de partido por delante. Y es que tener un jugador con la verticalidad hacia portería contraria, el desparpajo y tan suelto como Moleiro, es un baluarte para cualquier entrenador. Cuando apenas llevaba 9 minutos sobre el verde, sacó la varita mágica y marcó su primer gol en la élite. Recibió el balón en la izquierda, se fue hacia el centro superando adversarios y, con la ayuda de Javi Muñoz que se llevó un rival hacia fuera dejando espacio para el chut del tinerfeño, para desde la frontal del área poner el balón lejos del alcance de Sergio Herrera. Fue la permuta determinante de Pimienta, ya que la delantera no termina de cuajar.

Un Sory Kaba perdido, sin ideas y con poca presencia en el juego de los amarillos, cada vez se apaga más y se deja notar menos sobre el verde. No está a la altura y mucho menos para ser titular en este equipo. Munir, por su parte, ha mejorado. Se involucra más en el juego colectivo pero le falta gol, aunque como él mismo dijo «jugando en banda es más complicado». Marc Cardona lucha y es bregador cuando entra, no hay duda. Todos esperan por Sandro Ramírez, el grancanario es el deseado para que sea clave en los próximos partidos. Ya fue convocado frente a Osasuna pero Pimienta prefirió ser cauto y paciente con él. Se esperan grandes cosas del nueve amarillo y ahora tendrá dos semanas para ponerse a punto.

No obstante, la solución Moleiro sigue estando ahí, tanto es así que con tan solo cuatro partidos jugados en la máxima competición nacional, no ha pasado inadvertido para nadie y el seleccionador de la sub21, Santi Denia, lo ha convocado para los dos próximos compromisos de La Rojita. Quien se deshace en elogios sobre el canario de la UD, destacando su polivalencia: «Es un jugador que te puede jugar por dentro o por fuera, con Pimienta está jugando más por fuera pero se mete por dentro, es polivalente y luego es verdad que nosotros lo conocemos de la Sub 19 y con Luis de la Fuente también ha jugado dos partidos en la Sub 21. Lo conocemos, nos conoce, y también creemos mucho en él«, explicó el seleccionador español.