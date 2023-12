El mercado invernal como escapatoria para Jonathan Viera

Con el mes de diciembre en curso y los primeros apuntes de un mercado invernal ya en combustión y que se abre el próximo 2 de enero, resulta inevitable cuestionar si la situación de Jonathan Viera encontrará remedio en esta ventana de transferencias. Inédito desde hace casi dos meses (su último partido fue el 8 de octubre en el campo del Villarreal), el paso del tiempo no ha hecho más que cronificar un problema de dimensiones estimables.

Es el jugador mejor pagado de la plantilla de largo, en torno a cinco millones de euros brutos por temporada, y su papel ahora se limita a entrenarse entre semana y ver los partidos desde fuera. Desde que explotó su disconformidad con García Pimienta y las diferencias con el entrenador le desalojaron de las convocatorias, las noticias de Jonathan se circunscriben a un viaje suyo al extranjero en el que, supuestamente, trató de encontrar destino sin suerte.

Cuando parecía que su pulso interno se debía a sus deseos de romper su contrato y salir al tener apalabrado un nuevo equipo, resulta que ahora Viera enfila los últimos compases del año convertido en un adorno caro en esta UD en la que no va a volver a jugar. Desde el primer momento del conflicto tomó una postura Pimienta y no se ha movido un milímetro, al entender que el capitán traicionó al resto con declaraciones y comportamientos que no caben en su código interno. Así lo trasladó a Miguel Ángel Ramírez en tiempo y forma y la respuesta del presidente, además de apoyarle, fue anunciar su renovación hasta 2025.

En Pío XII estarían encantados de que Viera fichara por otro club por el ahorro sustancial que comportaría en las arcas, pero, al menos de manera explícita, no van a apremiarle.

«Se ha ganado el derecho de decidir su futuro», dijo en su día Ramírez para resumir la postura institucional. Ese es el mensaje oficial, por mucho que incomode ver a un icono de la edad moderna de la UD recucido a lo que hoy es.

Difícil salida

Viera tampoco se plantea estar hasta junio sin competir y escruta las opciones del extranjero condicionado, también, por condicionantes familiares. Con 34 años no tiene más margen de error después de su tiro al aire con la UD porque en el momento en el que pidió ser liberado estaba convencido de que tendría otro escudo de manera inmediata, algo que no ha sucedido.

Hasta la fecha no ha llegado oferta alguna a la UD por Jonathan Viera. Y hay dudas razonables de que pueda ser así por la relación calidad-precio. No se exigiría traspaso alguno, pero Viera no hará una mudanza para ganar menos que lo que le dan en su tierra y no está claro que le puedan mejorar las condiciones ahora vigentes.

El tiempo corre en contra de todos. Pimienta se limita a cumplir con el protocolo laboral de incluir al futbolista en las sesiones preparatorias sin más, Viera traga con una realidad insospechada tiempo atrás y la entidad gasta en un salario sin retorno en rendimiento.