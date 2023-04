La UD medita la destitución de García Pimienta

García Pimienta atraviesa uno de sus momentos más comprometidos desde que llegó al banquillo de la UD, allá por enero de 2022, por los resultados que se vienen dando desde que arrancó marzo. Pero, consciente de que la UD no ha dicho su última palabra, mima la salud anímica de los suyos y, pese a un 0-0 destemplado ante el Levante, quiso sacar motivos para elogiar a esos futbolistas a los que sigue esperando: «Ha sido un partido importantísimo. Jugábamos en casa ante un rival que te podría superar si vencía. El equipo ha sido muy reconocible, con muchísimas ganas. Fuimos fieles a la manera de jugar, ganando segundas jugadas. Atacamos bastantes, pero sin ocasiones de gol», resumió el preparador catalán.

En el club no terminan de compartir la tesis optimista del técnico y meditan un cambio de rumbo que podría pasar por la destitución del entrenador. Entienden en la dirigencia que se necesita un revulsivo, lo que se traduce en otro técnico. Anoche, al cierre de esta edición, tanto Miguel Ángel Ramírez como Luis Helguera debatían al respecto y sondeaban las opciones que hay para asumir la dirección del equipo en lo que resta. No es la primera vez que la UD opta por un giro de este tipo en las últimas jornadas de un campeonato. Ejemplos recientes como el de Javier Vidales en 2009 o Sergio Lobera en 2014, ambos cesados en plena primavera, así lo atestiguan.

Fuentes de la UD consultadas por este periódico confirmaron que no está garantizada hasta el final del curso de Pimienta a la luz de lo que está pasando, si bien todavía no hay un posicionamiento decidido. Estas dudas son las que abonan el debate sucesorio que ahora está en pleno auge y en las próximas horas habrá ya un pronunciamiento definitivo. Por lo pronto, no hay certeza alguna de qué técnico se sentará el próximo fin de semana en el banquillo de La Romareda.

Pimienta ya tendría conocimiento de que su cargo corre peligro por esta racha de resultados adversos, si bien está a la espera de novedades. Anoche empoderó el tesón de sus hombres y ofreció un discurso conciliador y en el que privilegió insistir y buscar soluciones desde la determinación de que se puede salir adelante. En la UD así lo creen pero, probablemente, sin él.