La UD no encuentra el camino (0-0)

El conjunto de García Pimienta no supo gestionar el choque ante el Levante y suma un punto que de poco le sirve

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria

La UD Las Palmas no encuentra el camino del triunfo y suma otro empate en casa. A pesar del mal partido, el equipo de García Pimienta supo llevarse un punto ante un rival directo. Muy poco fútbol, sin ideas y con falta de puntería. Pimienta, que salía con un once ofensivo y un tridente formado por Marc-Moleiro-Sandro, esta vez no logró dar con la tecla. 24.070 almas animaron a los amarillos en el recinto de Siete Palmas.

En los primeros compases del choque se vería un tanteo por parte de ambas escuadras. Los pupilos de García Pimienta salieron enchufados desde el primer minuto al verde del Gran Canaria y tendrían la primera ocasión en el minuto 4 por mediación de Pejiño tras un rechace fuera del área. Con paciencia y a fuego lento cocinaba la jugada la UD. Sin embargo, en el minuto 8 llegaría una clarísima oportunidad para el Levante en una contra bien armada, cuando el incisivo Cantero se plantaba solo delante de Valles. Por suerte, su balón se fue por poco. Primer claro aviso de los granotas. Ampliar Acto seguido, la perla tinerfeña, Alberto Moleiro, estaría a punto de marcar tras una gran jugada en solitario. Pero lejos de encerrarse en su área, el Levante mandaría otro aviso en forma de disparo sobre la portería de Valles. De nuevo Cantero falló un claro remate a meta vacía. La UD necesitaba despertarse de la caraja. En el minuto 20 de encuentro, Pimienta se encontraría con un contratiempo inesperado, Eric Curbelo tenía que ser sustituido por unas molestias, dejando su lugar a Álex Suárez. Necesitaba la UD darle más ritmo a las jugadas para sorprender al rival. El Levante hacía daño por los costados a la UD y los laterales lo notaban, Marvin y Cardona tenían que hacer grandes esfuerzos en defensa para frenar a De Frutos y Cantero, respectivamente. La sala de máquinas gala formada por el dúo Enzo-Mfulu no carbura y los amarillos lo notan. El centro del campo no funcionaba. Se estaba viendo un partido limpio y con mucho respeto entre ambos conjuntos dada la importancia del choque y lo que se estaban jugando. Al intermedio se llegaba con mucha igualdad, sin demasiadas ocasiones y con empate a cero en el marcador. Una primera mitad muy floja por parte de los de Pimienta. Ampliar La segunda mitad seguiría la misma tónica, la UD tratando de encontrar espacios y creando jugada desde atrás con paciencia. Mientras, el Levante se resguardaba en su campo esperando alguna contra. En el minuto 57, Wesley tendría que ser reemplazado por lesión. Entraría el experimentado Roberto Soldado. El primer disparo de la segunda mitad para los insulares fue obra de Mfulu en el 58, pero su intento se marchó a las nubes. La UD se acercaba a la meta de Femenías pero de forma inofensiva, con centros de un Marvin que sería sustituido por Álvaro Lemos. Al tiempo que Pejiño dejaba su sitio a Jiménez. Buscaba Pimienta más frescura en la banda derecha. Vicente Iborra y Campaña ejercían de timones para el equipo granota, todos las creaciones del juego visitante pasaban por sus pies. La UD llegaba a campo contrario, pero una vez ahí se bloqueaba, no encontraba la manera de profundizar. Le faltaba algo al equipo de Pimienta. A falta de quince minutos para el final, el Levante tendría una buena oportunidad a través de un libre directo. El balón se fue desviado por muy poco, pero los insulares no querían perder tiempo y Marc en el 80 a punto estuvo de marcar, ya que Femenías estuvo rápido y en dos tiempos detuvo el esférico. En los minutos finales la UD lo intentó con más corazón que cabeza y no pudo evitar el reparto de puntos que de poco le sirve al conjunto amarillo en sus aspiraciones de ascender.