Máximo Perrone se dibuja como la solución a la crisis

Máximo Perrone podría ser la gran novedad en el once de García Pimienta en la visita al Ramón Sánchez Pizjuán. El técnico de la UD busca revitalizar el equipo, que acumula solo dos puntos de doce posibles y que marcha ya en la zona de descenso. Será un enfrentamiento muy complejo, ya que el Sevilla también llega a la batalla con urgencias. Es colista el conjunto de Mendilibar.

Con todo, y luego de hacer movimientos Pimienta cada jornada, pues aún no ha repetido una alineación en lo que va de temporada, este domingo (17.30 horas) volverá a agitar su coctelera. Habrá que ver cómo transcurre la semana, claro está, y qué tal andan los jugadores a los que espera recuperar para la contienda, como Sandro Ramírez, Daley Sinkgraven y la perla Alberto Moleiro.

En la cabeza del técnico amarillo está la duda de Kirian Rodríguez o Máximo Perrone. El tinerfeño, que este curso ha retrasado su posición y está ejerciendo en el doble pivote, ha sido sustituido en todos los encuentros. Y el argentino, cedido por el Manchester City, llegó a Las Palmas para dar un salto de calidad a la sala de máquinas del combinado isleño. «Tiene madera para ser un centrocampista importante a nivel europeo en unos años», aseguraron distintos ojeadores cuando le fichó el conjunto de Pep Guardiola procedente de Vélez Sarsfield por once millones de euros.

Con todo, Perrone, que en La Palma en el choque amistoso frente al Atlético Paso salió de inicio y compitió más de una hora de partido, sigue cogiendo ritmo de competición, pues fue el último en llegar a la UD. Aprovechando el parón liguero por selecciones, Máximo aprieta para convencer a Pimienta.

Podría no ser la única novedad en casa del Sevilla, donde también se espera a Sergio Ramos con los de Nervión. Sandro, salvo sorpresa, estará en la delantera de la Unión Deportiva. La defensa no se toca, de momento, por el gran nivel que viene exhibiendo Álex Suárez, ya que Mika Mármol es indiscutible para el entrenador. Los laterales están cumpliendo. Aunque Araujo está concentrado con México. Enzo Loiodice, Jonathan Viera, Munir y Sory Kaba parecen fijos y parte ya de la columna vertebral del once este año.