«Tenemos que marcar territorio» Luis García, entrenador de la UD, espera que mañana ante la Real B su equipo sea contundente

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:58

Tras dos jornadas sin ganar, la UD Las Palmas encara la cita de mañana ante la Real B en el Estadio de Gran Canaria con ganas y ambiciones mayores. Así lo expresó este jueves el entrenador: «Espero un buen papel, que sigamos siendo reconocible y con las ideas claras tanto en fase defensiva como ofensiva. El fútbol nos va a devolver todo el esfuerzo y ojalá sea mañana para brindárselo a la afición, con la que estamos en deuda».

Luis García fue más allá en su deseo: «Tenemos que marcar el territorio sabiendo lo que queremos hacer, aunque sabemos los peligros del rival».

El preparador asturiano no se mostró alarnado por la falta de gol que ha lastrado recientemente a la UD: «Hay que tratarlo con naturalidad. Forma parte del deporte. La receta es insistir porque tenemos la capacidad. En un mundo de inmediatez hay que asumir estas cosas pero tener tranquilidad sin generar problema».

Cuestionado por los cinco puntos que suma ahora la UD y los siete que han escapado, reflexionó con ánimo constructivo: «Hemos sido reconocibles y deberíamos tener más puntos. No sirve de nada ponernos nerviosos en la jornada cuatro. Tenemos un equipo joven y prácticamente nuevo y no tengo ninguna duda de que las cosas van a salir bien».

«No hay ansiedad -continuó-, hay que convivir con las circunstancias. Como que el rival nos empate sin tirar a puerta, como pasó con el Andorra al hacernos el gol en propia puerta».

Se felicitó, además, de tener cada vez «más problemas» para armar el once ante la profundidad de la plantilla.

Sobre los canteranos que tiene a sus órdenes, expuso que «todos están trabajando muy bien» y les pidió que «insistan, tengan la mente clara y trabajen muy duro» para poder llegar.

Respecto a Jesé, que se estrenó la pasada jornada, enfatizó que «se está en el camino de ver al mejor Jesé».

Luis García también se refirió a Kirian, al que consideró «un ejemplo» porque «enseña mucho a todos de la vida, del fútbol y valores que son innatos a él».