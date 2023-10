Marc y diez a su espalda en La Cerámica

En la vida hay que saber aprovechar los momentos, como los estados de ánimo, vaya. El otro día, cuando Las Palmas acontecía casi moribunda contra el Celta de Vigo, Pimienta acudió a Marc Cardona, el gran olvidado en lo que iba de temporada. El catalán forzó un penalti, que luego transformó Jonathan Viera, y, por si fuera poco, anotó un golazo para sellar el triunfo. También sacó a los suyos de puestos de descenso. Gritó con rabia Marc, sabiendo que su hora había llegado después de tanto esperar su oportunidad.

En La Cerámica todo apunta a la titularidad del ariete catalán en la punta del ataque. Sory Kaba no responde y Munir tampoco cuaja como delantero centro. Es por ello que la figura de Marc Cardona cobra importancia capital en una Unión Deportiva que tampoco anda muy sobrada de gol. Al contrario, se cotiza al alza. Este domingo, a las 13.00 horas, habrá batalla.

Quiere García Pimienta pescar en río revuelto, pues el Villarreal, tras la destitución de Quique Setién, viejo conocido en Gran Canaria, no termina de arrancar. Pacheta no encuentra la tecla del vuelo y la afición del combinado amarillo -Las Palmas estrenará su camiseta roja- está con ciertas dudas. Ahí tendrán los isleños una oportunidad de oro.

Para ello el entrenador catalán agitará un poco el once inicial, con algún movimiento forzado por las bajas. Álvaro Valles continuará defendiendo los palos porque, pese a los halagos de Pimienta en la previa a Escandell, no hay quien le sople. En defensa, con la ausencia de Julián Araujo, Lemos será el elegido. Le acompañarán en la zaga Álex Suárez, Mika Mármol y Sergi Cardona. En la sala de máquinas, Enzo Loiodice, Kirian Rodríguez y Maxi Perrone. Por delante, Viera, tras la polémica, con libertad pero partiendo de la izquierda, Marc Cardona como referencia y Munir intentando percutir desde el costado derecho del ataque. No podrá contar Pimienta con Benito, Sandro, Mfulu, Moleiro, Araujo ni Eric Curbelo, lesionados todos.

Puntuar sería afrontar estas dos semanas de parón competitivo -juegan las selecciones- con una mayor tranquilidad. Y fuera de los puestos de descenso, que es el objetivo prioritario del club para esta campaña que disputa ahora la novena jornada liguera.

Partido especial también para el grancanario Yeremy Pino, que se enfrentará por primera vez contra la UDLas Palmas, equipo que le vio crecer y por el que siempre ha expresado su amor. Ya se llevó los piropos de Pimienta antes de viajar el combinado insular. Ahora toca frenarle. Será difícil.

Alineaciones probables

Villarreal: Jorgensen, Femenía, Albiol, Aïssa Mandi, Pedraza, Capoue, Parejo, Yeremy Pino, Morales, Ben Brereton o Terrats y Alex Sorloth.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Perrone, Kirian, Loiodice; Munir, Jonathan Viera y Marc Cardona.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego).

Estadio de La Cerámica, 14.00 horas, Movistar LaLiga