Luis García: «Queremos ser el mismo equipo fuera que en casa» El técnico de la UD destaca el trabajo de la semana y advierte del reto que afrontará en el Nuevo Arcángel, este lunes a las 20.30 horas, frente al Córdoba

El entrenador asturiano de la UD Las Palmas, Luis García, valoró en sala de prensa el trabajo intenso del equipo durante la semana y subrayó la importancia de seguir dando pasos hacia la versión del conjunto que desea consolidar.

«Hemos trabajado bien, ha sido una semana intensa y estamos totalmente enfocados en el partido en Córdoba«, afirmó. «Quiero ver una evolución en el campo y que sigamos mejorando. Se trata de seguir dando pasos adelante y acercarnos al equipo que queremos ser», añadió.

Uno de los puntos clave de la comparecencia fue el enfoque en mejorar su rendimiento como visitante: «Es importante competir fuera como en casa. A domicilio tenemos que tener personalidad», insistió el técnico, reconociendo que la fortaleza del equipo debe sostenerse más allá del Gran Canaria.

Sobre el rival, el Córdoba CF, García no escatimó elogios y advirtió del peligro que representan, especialmente en su estadio: «Mantienen el bloque y al entrenador. Presionan mucho y en casa se encuentran cómodos. Es un buen rival y tenemos que mostrar personalidad si queremos sacar cosas positivas del Nuevo Arcángel».

También hizo balance del último partido, el empate frente al Andorra (1-1), un partido que dejó un sabor agridulce en el vestuario: «Tuvimos cerca la victoria, pero fue una pena que consiguieran el empate sin haber tirado a puerta. A veces el fútbol es así«, lamentó.

En cuanto al estado físico del equipo, confirmó las bajas de Sandro Ramírez, Iván Gil, Kirian Rodríguez y Viti Rozada para el próximo encuentro. En cambio, ofreció buenas noticias sobre Jesé Rodríguez y Jonathan Viera. «A Jesé lo veo cada vez mejor, entrenando con energía y tratando de llegar a su nivel óptimo. Y Viera ha dado un paso adelante a nivel físico, se encuentra mejor y eso nos alegra a todos«.

Cuestionado por la dura derrota sufrida en la última visita a Córdoba (4-1) en 2018, Luis García fue claro: «Es un mal recuerdo, pero tenemos que focalizarnos en el presente. Creo que tenemos buen equipo para competir bien, porque ellos son un rival complicado. Estoy contento con el trabajo táctico del equipo y confiamos en nuestro día a día«.

También destacó la figura de Álex Suárez, uno de los capitanes del equipo. «Es un jugador ejemplar para los jóvenes, con muchos partidos con esta camiseta. Personalmente mantenemos una buena relación y puede participar desde el inicio», adelantó.

Como objetivo este lunes, García fue directo: «Tratar de ser el mismo equipo en casa que fuera. Fuera de casa tenemos que ser fiables y ahí es donde se demuestra la personalidad como colectivo. Queremos ser reconocibles, y reconocidos por la gente, también fuera de nuestro estadio«.

