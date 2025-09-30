Luis García piensa en el sustituto de Lukovic y Jesé levanta la mano

El serbio ha sido titular indiscutible desde su debut pero causará baja ante el Cádiz por la roja directa que vio la pasada jornada, mientras se abre una posibilidad de oro para el grancanario

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 11:12

Listo para morder, deseoso de golear. Jesé Rodríguez es el principal candidato para ser el delantero titular en la UD Las Palmas en su encuentro de este domingo (20.00 horas) contra el colíder Cádiz en el Estadio de Gran Canaria. La tarjeta roja directa que vio Lukovic en la derrota frente al Almería (0-1) le abre la puerta al once de un Luis García que dibuja varios escenarios.

El entrenador busca la mejor opción para suplir a Lukovic y, todo sea dicho, romper la sequía en la delantera amarilla. Y, mientras Luis García piensa en el sustituto del serbio, Jesé Rodríguez levanta la mano. El ex del Real Madrid y PSG, entre otros, todavía no ha salido de inicio en la temporada 2025-26, pero está trabajando para hacerlo desde que el preparador lo estime oportuno. Ahora, con la expulsión de Lukovic, su participación desde el pitido inicial parece estar más cerca que nunca.

El propio Jesé sabe que afronta una oportunidad idílica para ganarse una plaza en el equipo titular y quiere aprovecharla. De momento puja con Marc Cardona y Jeremía Recoba por el puesto de delantero centro ante el Cádiz. Jaime Mata, inédito este curso, no parece entrar en los planes de una UD Las Palmas que intentó rescindir su contrato en los últimos días del mercado de fichajes de verano.

Hasta el momento, Jesé ha jugado solo 39 minutos este curso, repartidos en tres partidos (Burgos, Leganés y Almería), y aunque tal vez sea pronto para que coja el testigo, las urgencias obligan también a Luis García Fernández ha improvisar algo ante el Cádiz en Siete Palmas.

Ale García como nueve

No obstante, Luis García también quiere probar durante la semana de entrenamiento a Ale García como referencia en el ataque. El canterano ha sido siempre titular y es el máximo goleador del conjunto amarillo en lo que va de campeonato doméstico con tres tantos. Esta vía, todavía por explorar, impediría la primera titularidad de Jesé Rodríguez en las alineaciones del partido entre la UD Las Palmas y el Cádiz.

Esto provocaría que entrase otro mediapunta para ocupar el extremo izquierdo que dejaría huérfano Ale García, si finalmente es el elegido para ser el nueve ante el combinado gaditano. Así, futbolistas como Iván Gil, que se cayó del once de manera incomprensible contra el Almería, o Pejiño tengan una nueva posibilidad para saltar de inicio. Las luces y sombras de Las Palmas aventuran posibles movimientos.

El Cádiz, que marcha segundo clasificado empatado a puntos (15) con el líder, el Deportivo, no va a ser presa fácil y venderá cara su piel. Es más, solo ha encajado cinco goles en siete partidos, como la UD, vaya.