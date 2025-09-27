Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:06 | Actualizado 22:39h. Comenta Compartir

Demasiado tibia y hasta gélida la UD Las Palmas en su campo. Al Almería le bastó con poner algo más de ganas para llevarse los tres puntos del Estadio de Gran Canaria. En un duelo de candidatos al ascenso, a los amarillos le faltaron tablas, corazón y hasta coraje. Solo suma cuatro puntos de doce posibles en Siete Palmas el equipo de un Luis García que no puede estar contento con el resultado. Dosis de realidad. Un canto a la inoperancia.

Partido malo de los isleños. Imperó el respeto y escaseó, tal vez, el descaro. La UD trató de someter al Almería con mucho pase plano. Tocando y tocando para intentar dormir al rival. Pero la somnolencia se teñía de amarillo, pues corría más el reloj que las piernas de los locales. Solo un buen pase de Manu Fuster al espacio para Lukovic generó tensión en la grada. El delantero encaró al último zaguero, pero tardó un mundo en armar el cañón. Ahí le rebañaron el cuero.

Amatucci mordía en la sala de máquinas y Enzo giraba entre oponentes para superar líneas, pero algo faltaba porque nadie atisbaba el peligro. Viera medía los ataques con cierta lentitud y Ale García no encontraba la oportunidad para encarar a su par. Las embestidas de Marvin jamás generaron inseguridad en el Almería y no se intuía que se pudiera cantar un gol.

Pero, cuando todo auguraba a marcharse al descanso en tablas, un buen centro al segundo palo de Álex Muñoz suponía el 0-1 del Almería en el minuto 37. Arribas se adelantó por arriba a Cristian Gutiérrez, que evidenció en esa acción que es mejor carrilero que lateral. Nada pudo hacer Dinko Horkas. Ya había avisado de cabeza también el mediapunta del Almería. A la segunda no iba a perdonar. Con el tanto almeriense, en Siete Palmas se comenzó a sentir el frío. No estaba haciendo muchos méritos Las Palmas para facturar siquiera un punto y así se marchó al descanso, por debajo en el marcador y tambien en las sensaciones.

Tras el intermedio, la UD buscó mover al Almería con más velocidad. En una de esas Lukovic se la dejó a Marvin con todo a placer, pero su disparo se marchó sorprendentemente desviado. Ya en el primer tiempo, en un córner, había echado fuera una cantada, aunque seguramente hubiese entrado el VAR al tocar la pelota con la mano en el control.

Sí que entró el VAR en la expulsión de Lukovic, que escupió a Bonini y vio la roja directa en el minuto 58. Esto enturbió el asunto y, por suerte, Embarba en el 66 vio la segunda cartulina amarilla y dejó a ambos conjuntos con 10 hombres sobre el césped. La forzó Ale García. Luis García dio entrada a Iván Gil sobre la marcha, que estaba preparado justo cuando Lukovic cometió el error y que tuvo que esperar.

Ni con el carrusel de cambios —entraron también Jesé, Pejiño, Viti y Cedeño— encontró Las Palmas más brillo. El Almería, con muchas batallas ya en Segunda División, se limitó a dejar pasar el tiempo y a alargar sus posesiones todo lo posible. Horkas evitó el segundo mientras la UD ni siquiera disparó a portería hasta el tiempo de descuento, cuando Ale García y Viti se estrellaron ante un serio Andrés Fernández. Sucumbió el combinado amarillo en el Estadio de Gran Canaria, donde no ha conseguido hacerse fuerte en este inicio de curso —una victoria, un empate y dos derrotas—. Faltó sangre, corazón y determinación.

Ficha técnica

0. Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Barcia, Cristian Gutiérrez (Cedeño, min. 84); Loiodice (Iván Gil, min. 67), Amatucci (Viti, min. 84); Manu Fuster (Pejiño, min. 84), Jonathan Viera (Jesé, min. 78), Ale García; y Lukovic.

1. Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic (Baptistao, min. 69), Gui Guedes (Baba, min. 46); Embarba, Arribas (Selvi Cua, min. 69), Nico Melamed (Álex Centelles, min. 89); y Soko (Arnau Puigmal, min. 69).

Gol: 0-1, min. 37: Arribas.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité de Aragón). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Lukovic (min. 58) por escupir a un rival, y por doble cartulina amarilla al visitante Embarba (minutos 45 y 65). Además, amonestó a Marvin Park y Viti, de Las Palmas, y a Gui Guedes y Nelson Monte, del Almería.

Incidencias: partido de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria ante 19.901 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Manolo Cardo, exentrenador de la UD Las Palmas (temporada 1990-1991), fallecido la semana pasada.