Luces y sombras en la UD Las Palmas de Luis García

Las lesiones de Mika Mármol y Enrique Clemente, así como la entrada de Viera, condicionaron la alineación titular en la derrota contra el Almería, de la que se cayó Iván Gil de manera injustificada

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:10 Comenta Compartir

La temporada tan solo acaba de comenzar, pero con siete jornadas ya disputadas se pueden sacar algunas conclusiones. Luis García Fernández tiene un once tipo en el que hay varios futbolistas que parten con ventaja. Unos por su buen hacer, otros por el propio sistema de juego que suele emplear el entrenador. Por ejemplo, prefiere tener a un lateral alto y a otro más bajo, conformando una línea de tres atrás. En este caso el elegido para coger vuelo ha sido Marvin, por eso Enrique Clemente ha cuajado tan bien en la banda izquierda. En el eje de la zaga, Barcia y Mika, cuando ha estado disponible, son indiscutibles. Como Enzo Loiodice y Amatucci en la sala de máquinas.

En la mediapunta ha habido más movimientos, pero siempre con Ale García como amenaza en el extremo izquierdo y Lukovic como delantero referencia a pesar de su falta de gol. Iván Gil, Manu Fuster, Pejiño y Jonathan Viera han ido repartiéndose participaciones. En la ecuación ha entrado hasta Marc Cardona como extremo derecho.

Luis García ha ido buscando la excelencia con una alineación ya reconocida y algunos matices para que nadie se crea intocable. Para multiplicar la competencia. Había muchas dudas, antes de comenzar el curso, con los fichajes de Jonathan Viera y Jesé, por ejemplo. De momento ha ido gestionando con maestría a los veteranos y los ha ido poniendo cuando ha creído oportuno. De hecho, la titularidad de Viera llegó después de una gran segunda mitad en Leganés.

Lo que chocó más fue la suplencia de un Iván Gil que ha hecho méritos para mantenerse en el once. Cierto es que no pueden jugar todos y que arriba hay mucha competencia, como dijo el propio técnico en la previa al enfrentamiento frente al Almería (0-1), pero eso no quita que su suplencia fuera incomprensible.

Viera, ante el Almería. Cober

Ahora, y pendiente de cómo progresarán tanto Mika Mármol como Enrique Clemente, tendrá que darle otra vuelta al once titular. Porque su referencia, Lukovic, causará baja segura ante el Cádiz (domingo, 20.00 horas)en el Estadio e Gran Canaria. ¿Jugará Jesé de inicio? ¿Rescatará a Jeremía Recoba del ostracismo? ¿Apostará por un falso nueve? Hay muchas incógnitas que resolverá a medida que vaya transcurriendo la semana.

Lo que está claro es que ahora con la vuelta de Viti Rozada también se le abre la posibilidad de meter a Marvin como extremo derecho. O poner a uno a pierna cambiada para el lateral izquierdo, donde Cristian Gutiérrez no termina de agradar.

Las notas positivas Barcia ya es el líder de la retaguardia A falta de Mika, que venía acompañándole en el eje de la zaga, y con Álex Suárez también sacando músculo atrás, Sergio Barcia está ganándose a la grada por su buen hacer en defensa. El gallego, que está cedido y Las Palmas tiene una opción de compra para adquirirlo en propiedad al término de la campaña, es un coloso. Por arriba pocos le ganan un duelo y por abajo va con todo al choque. Encima, por si fuera poco, tiene buena salida de balón Suárez, Amatucci, Enzo y Fuster responden Los más regulares de las últimas jornadas están siendo Álex Suárez, que ha entrado por las lesiones de Mika y Clemente, Amatucci, Enzo Loiodice y Manu Fuster. Ale García, por su parte, está poniendo corazón pero no está encontrando los espacios para poder hacer goles o daño. Marvin, muchas veces, es un quiero y no puedo. Horkas está respondiendo también, pero en casa no ha podido dejar aún la portería a cero. Y eso se antoja capital. La vuelta de un Viti que fue indiscutible Se lesionó en pretemporada en el derbi contra el Tenerife y desde entonces no había podido participar en Liga. Ante el Almería llegó, por fin, el ansiado debut de Viti Rozada esta campaña. El asturiano fue pieza capital en Primera División, siendo dueño y señor del lateral derecho, y ahora tendrá que apretar para recuperar su sitio, que actualmente posee Marvin Park. Fue la gran noticia del choque, a pesar de la derrota. Viti tiene mucha calidad.

Las notas negativas La roja directa de Lukovic y la falta de gol arriba En su debut, en la segunda jornada liguera, sorprendió a todos contra el Córdoba. Se estrenó por todo lo alto, con gol y asistencia, para que la UD asaltase el Arcángel por 1-3. Desde entonces ha llovido y las actuaciones del serbio solo han dejado ocasiones falladas y tal vez cierta ansiedad de cara a portería. Para colmo, ante el Almería dejó a su equipo con un jugador menos por escupir a un rival. Un error infantil que no puede volver a pasar. Viera se gana la plaza mientras Iván Gil sale incomprensiblemente El segundo tiempo de Viera en Butarque fue tan bueno que todo indicaba a verle en el once titular contra el Almería. Ante su exequipo no cuajó su mejor encuentro como amarillo. Al contrario, ralentizó el juego en exceso y no creó peligro. Su entrada, además, mandó a Iván Gil de manera incomprensible al banquillo. El catalán se ha ganado a pulso estar entre los elegidos y nada justificó su suplencia. Mucho menos después de ver el juego del equipo. Cristian no rinde y se extraña a Mika y Clemente Desde la dirección deportiva se hizo una fuerte apuesta por Cristian, pagando una cifra cercana a los 800.000 euros, pero de momento no está rindiendo. Contra el Almería jugó porque no estaban ni Enrique Clemente ni Mika Mármol y no se justificó. Al contrario, falló en el tanto de Arribas con el que el combinado rojiblanco acabó ganando el partido por 0-1. Habrá que ver cómo evolucionan Clemente y Mika, porque Luis García les necesita.