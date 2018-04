Momo: «Los que creen que estamos muertos se equivocan»

— Fue un partido que nos dejó la enseñanza de que debemos saber gestionar mejor los partidos. Creo que hemos aprendido la lección y que no se volverá a repetir. Con todo lo que nos está costando ganar, no podemos permitir que, al cobrar ventaja, el rival luego nos iguale en el marcador.

«El domingo va a marcar un punto de inflexión en nosotros»

— ¿Cómo está el vestuario ante lo que que viene, ya con un calendario en sus curvas finales y decisivas?

— Se nota en el ambiente lo que nos jugamos. Hay un muy buen grupo humano y profesional. Está claro que la ansiedad está presente porque a nadie le gusta vivir lo que estamos viviendo. Muchos grandes equipos se han metido abajo y no es fácil saber aguantar esto. La presión en la UD es normal, hay que asumirla por todo lo que lleva detrás este club y, repito, no queda otra que tirar hacia arriba.

— Mucho que ganar y, también, mucho que perder. ¿Se asume que luego no valdrán excusas si se fracasa en el intento?

— Somos conscientes de eso. No queremos ni pensar en que todo puede ir mal porque la idea es ganar y pienso que lo vamos a conseguir. Una vez que sumemos esos tres puntos, las cosas, seguro, se verán de otra manera pese a todo lo mal que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Incluso creo que si empatamos tampoco podemos tirar la toalla. Lo que está claro es que no podemos perder de ninguna manera porque, entonces sí, ya todo sería complicadísimo por no decir imposible.

— Ya lloró un descenso con la UD, allá por 2004 a Segunda B. Seguro que no quiere repetir...

— El fútbol te da momentos buenos y malos. Ascensos y descensos. Aquel descenso a Segunda B en El Ejido fue muy duro, pero luego me tocó vivir cosas bonitas en otros equipos e, incluso, cumplir el sueño de volver a Primera con la UD. Uno ya tiene experiencia, son muchos años ya como profesional. Confío en que, desde luego, no tenga que volver a vivir esto y, por ello, tanto yo como mis compañeros vamos a seguir peleando hasta el final. No me planteo que las cosas vayan tan mal de aquí a final de temporada.

— En clave personal, vuelve a ser protagonista. Paco Jémez le ha dado galones y confianza en el tramo de temporada más importante...

— Llevo una temporada complicada con las lesiones. La hernia cervical, el gemelo... Es imposible tener regularidad así. Uno también es consciente del nivel que puede dar, de la edad que tiene y del ritmo y exigencia que hay en una categoría como la Primera División. Pero siempre que salgo al campo trato de ser válido y apretar. En los últimos partidos el míster ha confiado en mí, pese a que venía de una lesión de casi dos meses. Me ha costado entrar y cada vez me encuentro mejor. Ojalá pueda seguir teniendo protagonismo, aunque lo más importante es que el equipo gane, juegue de titular o me toque esperar una oportunidad. Soy canterano, quiero a la UD y, por encima de todo, deseo que nos salvemos.