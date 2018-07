«Los derbis amistosos son difíciles por la pasión»

El técnico andaluz ha dicho que no se va a "andar por las ramas" y ha sido tajante al ser preguntado por su planteamiento ante algunos jugadores que han hecho público su deseo de no seguir.

Por otra parte, no descarta que el equipo amarillo incorpore a un nuevo guardameta, porque, a su juicio, para ascender a Primera deben ser para "muy competitivos" y buscar "lo mejor en todas las demarcaciones", incluida la portería.

Cuestionado de nuevo por el estilo que tendrá Las Palmas, ha dicho que intentarán "no tener tanto toque" para no ser uno de los el equipos más goleados, como la temporada pasada en Primera.

"No sé lo qué es el 'tiquitaca'. Que me digan cómo se gana un partido de fútbol sin dar pases. El fútbol es espectáculo y ganar, no vendan mentiras ni humo", ha comentado a los periodistas.

Con respecto al derbi amistoso del próximo sábado en Maspalomas a partido único (20.30 horas), Jiménez ha reconocido que desde que llegó solo oye hablar de los problemas surgidos las últimas temporadas en los partidos de la Copa Mahou.