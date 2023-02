Loren Morón: mordisco, gol y polivalencia en todo el ataque

El fichaje de Loren Morón por la UD multiplicará, a buen seguro, las opciones del equipo de subir a Primera División. Solo llegaría alguien que marcase las diferencias y, como dejó claro Pimienta en varias ocasiones, alguien que elevase el nivel del grupo y, cómo no, estuviese para entrar de inmediato. El malagueño cumple con todo. Nadie lo va a descubrir ahora, pero garantiza mordisco, gol y permeabilidad en todo el ataque, pues puede jugar en cualquier posición de la delantera.

Cotizado por media Segunda División y luego de las calabazas al eterno rival, el CD Tenerife, en Gran Canaria hay ganas ya de ver al pistolero disparar. Para Burgos, este lunes (20.00 horas) en El Plantío, entrará en su primera convocatoria como futbolista de la UD Las Palmas.

Seguramente le tocará esperar turno en el banquillo, ya que Marc Cardona está pletórico y se ha ganado repetir una y otra vez en el once inicial. Pero el marbellí, cuando le toque saltar al verde, estará preparado. Porque, como avisó en sala de prensa el día de su presentación, aunque no ha sumado muchos minutos con el Real Betis Balompié, se ha partido el lomo para estar al cien por cien de sus capacidades y condiciones físicas en los entrenamientos.

En su discurso, repleto de humildad y también ambición, dejó claro que viene a trabajar. «Me adapto a todo. Si el míster cree que debemos jugar dos delanteros así será, como si tengo que jugar. El entrenador es el que decide», aseguró el futbolista, cedido por el Real Betis Balompié hasta final de temporada.

«Me siento cómodo en todas las posiciones de ataque. Antes me gustaba estar de delantero centro pero con el tiempo me he ido adaptando. Con Borja Iglesias y Willian José era difícil que jugase en punta, por lo que he ido entrando donde me necesitase el míster, puedo jugar en las bandas también», se definió el propio Loren dentro de la hipotética pizarra de García Pimienta.

Con Sandro Ramírez fuera de combate por lesión, todo hace indicar que Marc repetirá como referencia en Burgos, donde Las Palmas tendrá faena por superar, pues los locales están fuera de la promoción de ascenso después de muchos meses y tratarán de tumbar al actual líder de la categoría de plata para recuperar su plaza de playoff.

El catalán, cuando el delantero grancanario ha estado fino, también ha cuajado con brillo en los dos extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, por lo que tampoco se descarta que sea el propio Marc quien, para que Loren esté cerca del área, caiga a una de las alas amarillas.

Con todo, la incorporación de Loren aportará más mordiente a una UD que es el segundo máximo goleador de Segunda División, con 30 tantos, solo superado por el Albacete, con 32. El marbellí, que es un depredador de área y que tiene recursos de todos los colores, sumará, por tanto, más dinamita para Las Palmas.