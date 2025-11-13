Llegó tu momento, Kirian

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Noche de altura en Pucela, donde Real Valladolid y UD Las Palmas, dos colosos de la categoría y claros candidatos al ascenso, medirán espadas. Lo hará el conjunto amarillo bailando al ritmo que imponga un Kirian Rodríguez que le ha llevado la contraria siempre a la astronomía. Tras superar dos veces el cáncer en tres años, el tinerfeño sigue insistiendo en su carrera por la vida y quiere dejar claro que una estrella nunca se apaga. Solo ha sido titular en Huesca y ahora, con la baja por sanción de Loiodice, volverá a asumir galones. A lucir el brazalete. A sentir que haciendo lo que mejor sabe hacer, es el mejor. Llegó su momento.

En un escenario de enjundia, y entre dos recién descendidos que sueñan con la gloria de un nuevo ascenso a Primera División, Valladolid y UD Las Palmas intentarán dar un golpe sobre la mesa. Los grancanarios ya dejaron claro el pasado domingo, tumbando al líder Racing en casa por 3-1, que aspiran a uno de esos dos puestos de ascenso directo hacia la élite. Y ahora quieren volver a pegar otro zarpazo los chicos de Luis García.

La UD Las Palmas lleva ya seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota, gozando de una salud gratificante en la tabla clasificatoria y con unas sensaciones imperiales: tres victorias y tres empates. Lo que se traduce en 12 puntos de los 18 que ha disputado recientemente. Es más, de lograr este viernes (19.30 horas) el triunfo en Valladolid, el equipo grancanario dormiría como líder en solitario de la Segunda División, colocándose por encima del Racing, que recibirá al necesitado Granada.

La UD Las Palmas lleva seis partidos seguidos sin perder

No será tarea sencilla, pues el Valladolid apretará para alcanzar a Las Palmas en la clasificación. Los vallisoletanos tienen 20 puntos en la tabla, mientras que los grancanarios atesoran 23. Jugando fuera de casa, la faena siempre suele complicarse, pero esta UD de Luis García ha demostrado no tener cadenas a domicilio y ser un conjunto muy férreo. Son 10 puntos los que ha sacado lejos de la isla el combinado insular, que en seis partidos todavía no sabe lo que es perder lejos de sus dominios.

Con todo, en la alineación no se prevé mucho movimiento. Al contrario, tan solo la entrada forzosa de Kirian por la baja de Enzo Loiodice modificaría el once que venció al Racing. Las Palmas quiere ser ese equipo que fuera de casa sea tan dominante y seguro como lo puede llegar a ser también en el Gran Canaria. Y Valladolid es otra piedra, de las gordas, en el camino amarillo. Salvar la racha, bien sea con tablas o triunfo, será otro paso decidido hacia el ascenso.

Alineaciones del Valladolid-UD Las Palmas

Real Valladolid: Gilherme; Alejo, Pablo Tomeu, David Torres, Guille Bueno; Ponceau, Juric; Peter Federico, Chuki, Amath; Latasa.

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian, Manu Fuster; Pejiño, Ale García y Lukovic.

Viernes 14 de noviembre, en Pucela, a las 19.30 horas.

Televisión: Movistar.

