Lemos: «Queremos ganar los cinco partidos... Y luego Dios dirá»

«Matemáticamente no nos da ganar los cinco partidos que restan para entrar en la promoción. Pero hacer números no sirve de nada. Tenemos que centrarnos en el próximo encuentro, en el Málaga este viernes, y ponérselo lo más difícil posible a los rivales. Luego, Dios dirá«. Así se expresó este miércoles el jugador de la UD Álvaro Lemosa propósito de las opciones que tiene el equipo de finalizar la campaña entre los seis primeros de la Liga SmartBank y, por tanto, ganarse el derecho a optar al ascenso de categoría.

Lemos admitió que la UD «llega tarde tras haber perdido oportunidades» de salir con éxito de esta puja por alguna de las plazas de privilegio, pero recalcó que en el ánimo del vestuario está «conseguir los 15 puntos que restan» para intentar alcanzar al Oviedo, actual sexto clasificado.

El lateral gallego reconoció que, en la que es su cuarta campaña en el equipo, le «encantaría» poder disputar por primera vez una fase de ascenso a Primera, si bien insistió en la necesidad de «ir partido a partido» sin atender a los adversarios en esta disputa, ni siquiera por la posibilidad de añadirles presión al tener los dos próximos encuentros fijados para el viernes («me da igual cuando jueguen ellos, lo que me interesa es lo que hagamos nosotros»).

Eso sí, al margen de este objetivo, Lemos se congratuló del progreso que ha dado el equipo en las últimas jornadas, con especial incidencia en los encuentros lejos del Gran Canaria: «Nos pusimos las pilas, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos que competir, que era lo que nos faltaba fuera. Hemos dado un pasito adelante«.

«A nivel individual -continuó- me noto mucho mejor. He mejorado la cabeza, mentalmente he ganado en concentración y eso me ayuda a tratar de dar el máximo. Físicamente me encuentro bien y aquí estoy muy a gusto con mi familia, que es algo que siempre ayuda».

Cuestionado por su protagonismo ofensivo, ya que ha participado en un alto porcentaje de los últimos goles, admitió que el esquema que propone García Pimienta «se adapta» a sus características, pues invita a tener presencia arriba «aunque con orden y control, valorando siempre cuando se debe subir o no».