La UD tira el derbi (0-0)

El derbi acabó en tablas. Las Palmas no remató un partido que jugó en superioridad durante muchos minutos. El Tenerife se impuso en defensa y no hubo goles, porque las oportunidades en una y otra área, esta tarde, no existieron.

Siete canarios en la alineación titular de la UD Las Palmas. El mejor ambiente en la grada con más de veite mil personas. En los amarillos debutaba Tana con el número 21 a la espalda, Rubén Castro volvía a la titularidad, y Galarreta regresaba tras la lesión. En defensa, la lesión de Martín Mantovani obligó a Pepe Mel a poner a Mauricio Lemos junto a Aythami Artiles.

El primer susto lo dio el Tenerife con un remate a bocajarro de Dani Gómez que Álvaro Valles tapó con el cuerpo (min. 12). A Las Palmas le costaba generar fútbol, mientras que el equipo visitante se encontraba cómodo defendiendo y saliendo a la contra.

Empezó otro partido con la expulsión de Carlos Ruiz por roja directa en el minuto 21. El defensor tinerfeño derribó a Rubén Castro cuando este encaraba solo la portería defendida por Dani Hernández. Pedri remató cruzado en el minuto 28 enviando el meta visitante a córner. Las Palmas acorraló a un Tenerife, que hasta la expulsión había interpretado mejor el partido.

El fútbol fluído que Pepe Mel prentendía no aparecía. Demasiada lentitud en la salida de balón y pocos espacios para soprender a un rival bien posicionado. Al descanso se llegó con el 0-0 inicial.

La segunda parte fue un monólogo de Las Palmas con posesión de balón, pero con poca claridad de ideas. El Tenerife dejaba pasar los minutos. Se cerraba bien atrás e intentaba que algún balón largo fuera aprovecahdo por alguno de sus puntas. Mel movió el banquillo. Quitó a Lemos y dio entrada a Srnic para buscar más profundidad. Benito Ramírez probó fortuna desde fuera del área y se encontró con una buena respuesta de Dani Hernández.

El partido siguió donde quería el Tenerife, lejos de su portería. A Las Palmas le podía más la ansiedad. En el juego aéreo el cuadro blanquiazul siempre salía ganador y a pesar que tanto Benito, Pedri y luego Varela movían la pelota de un lado a otro, pero no llegaban las ocasiones. El derbi acabó en un justo emapate a cero como ya ocurriera en la primera vuelta en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El partido comentado por Ignacio Acedo

Primeros diez minutos de partido. Una estirada para cada equipo. Muchas precauciones en el derbi. La UD quiere mandar y se agarra al factor ambiental.

Se cumplen veinte minutos y ha emergido la figura de Alvaro Valles, providencial en la suerte de la UD con un paradón a remate a quemarropa de Dani Gómez. Ocasión clarísima para los visitantes en la que se agigantó con todo en contra. A la UD le está costando ante un Tenerife que parece más cómodo sobre el césped.

Roja a Carlos Ruiz por agarrón a Rubén Castro en el minuto 21 cuando encaraba al portero. La UD ya juega en superioridad numérica.

Esta incidencia puede desnivelar un partido que hasta ahora estaba siendo muy igualado.

El Tenerife se resigna y parece entregar sus armas

Baraja quitó a un delantero (Joselu) para amurallarse con otro central (Sipcic). El derbi está para ser paciente y no desesperar. Las ocasiones tienen que llegar y van a llegar.

No termina de rentabilizar su superioridad numérica Las Palmas en un partido que está para ganarlo. Mel tiene opciones en el banquillo para añadir en la ofensiva. De momento, lo que tiene en el campo no le alcanza.

Arrancó la segunda parte y con los mismos protagonistas que acabaron la primera.

Partido trabado en el Gran Canaria y falto de ritmo. Falta chispa para descoser la defensa tan poblada del tete hasta el momento.

Primeros diez minutos de la segunda parte y sin ocasiones. Mel quiere amplitud y recurre Srnic, que ha entrado por Lemos. A la UD le faltan ideas y velocidad

Minuto 63 y Mel quita a Tana, con más ganas que acierto en su regreso al equipo, y mete a Varela. Busca la fórmula el técnico de la UD ante un Tenerife sin apuros y bien cerrado.

Quedan veinte minutos y el gol ni llega ni se adivina. Un remate centrado de Aythami y un tiro lejano de Benito, en ambos casos sin problemas para el meta del Tenerife, son las únicas aproximaciones de relevancia. Mucha posesión y poca profundidad. El reloj corre y el 0-0 no sería buen resultado.

Quedan diez minutos y todo sigue igual.Llegan las prisas y la impaciencia en la afición.Se puede poner peligroso el derbi con un Tenerife que se ha permitido llegar a los dominios de Valles. Mel muere con todo, ya con Pekhart arriba como recurso a la desesperada.

minutos para el final y Dani Gómez, desde lejos, asusta al Gran Canaria con un zapatazo que se fue alto. El atasco de la UD es monumental.