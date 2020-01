El derbi, tren con destino al Playoff

Regresa el tren del derbi al Gran Canaria. Última llamada a los pasajeros con destino al Playoff de Ascenso. Vuelve el escenario de las grandes batallas. La esperada cita entra en acción desde las 17.15 horas en el estadio de Siete Palmas, pero que tendrá su antesala en todos los bares y calles que rodean al recinto donde se celebrará la fiesta del fútbol canario. Una tarde donde habrá que aprovechar para engrandecer el escudo de la Unión Deportiva con la ayuda del graderío local ante su eterno rival. Una oportunidad única para remontar el vuelo en liga, para que la plantilla liderada por Pepe Mel consiga la primera victoria de 2020 y para auparse en la clasificación en busca de retos de altos vuelos y no alejarse de los puestos de promoción de ascenso. Para recuperar el aliento tras un bache y demostrar que este equipo cree en sus posibilidades a pesar de todas las adversidades que han querido hacer tambalear a este grupo desde el primer día de la pretemporada. Por todos esos futbolistas que han luchado para que Las Palmas esté donde está en estos momentos. Por los lesionados, los que quisieron estar y no podrán estar. Por la afición. Será un duelo en el que no cabe el miedo y donde ganará la ilusión y el esfuerzo. Es un choque para sacrificarse por el de al lado, para morir en el campo. Nada de lo anterior se tiene en cuenta. Ni puntos, ni goles, ni estados de forma, ni tan siquiera nombres. Todo se decide en 90 minutos que hay que saborear como si fuesen los últimos ante lo que más se desea.