La UD Las Palmas pide que se suspenda la Liga

"El Real Zaragoza no considera adecuada la propuesta de la disputa a puerta cerrada de los encuentros correspondientes a las jornadas 32 y 33 de la Liga SmartBank, una iniciativa que no tiene en cuenta la salud los futbolistas, cuerpo técnico, medios de comunicación y todo el personal implicado en la organización de los encuentros. El protocolo propuesto por el Consejo Superior de Deportes y comunicado por LaLiga al Real Zaragoza no resuelve la cuestión fundamental de la garantía de la defensa de la salud de los protagonistas", denuncia el club.

Por ello, el Zaragoza, en "la línea de lo resuelto en países como Suiza o Italia", entiende que "procede el aplazamiento de las jornadas que se barajan, con la seguridad de que el calendario ofrece fechas suficientes para recuperar los encuentros aplazados, y que permitiría garantizar la esencia del fútbol y la comunión entre los aficionados y jugadores, salvaguardando así la salud de todos".

A esta petición se sumaron posteriormente equipos de la categoría como el RC Deportivo de la Coruña o el Real Oviedo. "Creemos que (...) se debe proteger a las decenas de profesionales que hacen posible la celebración de un partido de LaLiga (...) Consideramos por ello que la medida apropiada que debemos tomar los clubes de fútbol y, por extensión, LaLiga, es la de no disputar los partidos correspondientes a las dos próximas jornadas y aplazar las mismas hasta que esta crisis se haya superado", indica el club gallego.

Además, la entidad coruñesa asegura que con ello se defienden "los derechos" de sus aficionados de "poder disfrutar en vivo del deporte que sostienen y por el que se movilizan". "Con su presencia en las gradas de los estadios, convierten los partidos de LaLiga en el espectáculo que, entre todos, hacemos posible y que, sin ellos, carece de sentido", finaliza.

Por su parte, el Real Oviedo explicó que la solicitud del El aplazamiento atiende a, primero, "garantizar la salud de jugadores, cuerpo técnico, y personal que trabaja los días de partido en el estadio Carlos Tartiere", y, en segundo, al "perjuicio" que supone para sus aficionados, que se ven "gravemente perjudicados con la decisión de disputar los encuentros a puerta cerrada". "Se entiende que ambos partidos deberían disputarse en otras fechas, y con público en las gradas", apunta.

Uno de los últimos en unirse fue la UD Las Palmas. "Ante la imposibilidad de disputar en circunstancias normales el partido de este domingo ante el Girona FC, la UD Las Palmas solicita a la LaLiga su aplazamiento", informa.